Клініка, де лікують Навального, звернулась по допомогу до експертів Бундесверу
Берлінська клініка "Шаріте", де зараз перебуває на лікуванні Олексій Навальний, попросила про допомогу у експертів збройних сил Німеччини. Саме у Бундесвері є найкращі фахівці з отруйних хімічних речовин.
У Бундесвері – найкращі експерти з хімічних отрут
Також медики звернулись до дослідницького центру у Великій Британії, що займався отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Про це інформує Spiegel з посиланням на власні джерела.
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У Бундсверу є фармацевтична та токсикологічна лабораторія в Мюнхені. Також зв'язалися з британським дослідницьким центром біологічної та хімічної зброї в Портон-Дауні для отримання інформації",
– повідомляє видання.
Який стан Навального зараз
Тим часом, у "Шаріте" повідомили, що стан Навального – стабільно важкий, проте загрози немає. Наразі опозиціонер перебуває на апараті штучної вентиляції легень.
Що відомо про отруєння Навального
- Під час польоту з Томська до Москви 20 серпня Олексію Навальному стало зле. Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера вважають, що його отруїли. Спочатку російські медики говорили, що знайшли в організмі Навального небезпечний хімічний компонент. Однак потім змінили свою думку, сказавши, що в крові отрути не знайдено.
- Омські лікарі діагностували у Навального порушення обміну речовин. Після довгих переговорів опозиціонера таки вдалось вивезти на лікування до Берліна.
- У Німеччині Навальний перебуває як гість Ангели Меркель. Таким чином російський опозиційний політик отримав охорону та захист з боку німецької влади.
- Німецькі медики повідомили, що російського опозиційного політика отруїли хімічною речовиною з групи інгібіторів холінестерази.