Берлінська клініка "Шаріте", де зараз перебуває на лікуванні Олексій Навальний, попросила про допомогу у експертів збройних сил Німеччини. Саме у Бундесвері є найкращі фахівці з отруйних хімічних речовин.

У Бундесвері – найкращі експерти з хімічних отрут

Також медики звернулись до дослідницького центру у Великій Британії, що займався отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Про це інформує Spiegel з посиланням на власні джерела.

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У Бундсверу є фармацевтична та токсикологічна лабораторія в Мюнхені. Також зв'язалися з британським дослідницьким центром біологічної та хімічної зброї в Портон-Дауні для отримання інформації",

– повідомляє видання.

Який стан Навального зараз

Тим часом, у "Шаріте" повідомили, що стан Навального – стабільно важкий, проте загрози немає. Наразі опозиціонер перебуває на апараті штучної вентиляції легень.

Що відомо про отруєння Навального