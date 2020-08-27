Німецькі лікарі, які рятують російського опозиціонера Олексія Навального, просять у болгарських колег дані про отруєння бізнесмена Омеляна Гебрева.

Лікарі з берлінської клініки Charitе хочуть порівняти клінічну картину Навального з медичними результатами Гебрева. Медики могли припустити, що обох отруїли схожими речовинами, у які входять нервово-паралітичні токсини. Про це на основі спільного розслідування з Bellingcat заявило німецьке видання Der Spiegel.

Зверніть увагу Кремль боїться білоруського сценарію: що спільного в отруєннях Ющенка і Навального?

Навальному вводили атропін

Журналісти звернули увагу на те, що лікарі в Омську, куди спершу госпіталізували Навального, хотіли носити захисні костюми. Крім того, російському опозиціонерові одразу вводили атропін, який використовують при отруєннях саме фосфорорганічними речовинами на кшталт "Новачка".

"Новачок" – хімічна зброя, якою була отруєна родина Скрипалів.

Що відомо про отруєння Омеляна Гебрева