Лікарі Навального просять дані про отруєння бізнесмена Гебрева, – ЗМІ
Німецькі лікарі, які рятують російського опозиціонера Олексія Навального, просять у болгарських колег дані про отруєння бізнесмена Омеляна Гебрева.
Лікарі з берлінської клініки Charitе хочуть порівняти клінічну картину Навального з медичними результатами Гебрева. Медики могли припустити, що обох отруїли схожими речовинами, у які входять нервово-паралітичні токсини. Про це на основі спільного розслідування з Bellingcat заявило німецьке видання Der Spiegel.
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Журналісти звернули увагу на те, що лікарі в Омську, куди спершу госпіталізували Навального, хотіли носити захисні костюми. Крім того, російському опозиціонерові одразу вводили атропін, який використовують при отруєннях саме фосфорорганічними речовинами на кшталт "Новачка".
Що відомо про отруєння Омеляна Гебрева
- Болгарського підприємця-зброяра отруїли у квітні 2015 року.
- Медики встановили, що Гебрева намагалися вбити "Новачком".
- Генеральний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що до замаху на життя Гербрева можуть бути причетні російські спецслужби.
- Розслідувачі з Bellingcat та ЗМІ повідомили, що замах на Гебрева імовірно скоїв "Сергій Федотов", якого британська влада вважає пов'язаним з отруєнням родини Скрипалів.