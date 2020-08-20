У мене немає сумнівів, що Навального намагалися вбити, і що його намагалися вбити через його політичну діяльність. Мабуть, в Росії дуже швидко зробили висновки з мирної революції, яка відбувається в Білорусі. Це така асиметрична відповідь на "розумне голосування". Далі – оригінал російською.

О вероятных причинах отравления Навального

Навальный летел из Томска в Москву, самолет улетал в 7:55, с утра ничего не ел, в аэропорту пил только черный чай. Решение, заметим, принятое спонтанно. Через этот чай его и отравили: яд с горячим напитком быстро всосался в стенки желудка, Навальному стало плохо в самолете, он пошел в туалет, там жутко кричал (есть видео), самолет срочно посадили в Омске, Навальный в коме и в реанимации на вентиляторе, – пишет Юлия Латынина для Новой газеты.

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Больницу немедленно наводнили полицейские, и после этого врачи немедленно поскучнели. Врач, который говорил, что результаты анализов будут через два часа, стал говорить, что они будут еще через два часа, стал отказываться общаться с лечащим врачом Навального – Анастасией Васильевой.

В Томск Навальный прилетел, по словам его сотрудников, из Новосибирска. Там, в Новосибирске, за ними, не скрываясь, следили три машины. В Томске очевидной слежки не было, что удивило его коллег.

"Штаб очень сильно удивлялся, что никто не следит, Томская область фээсбэшный регион", – говорят они.

Не забудем, кстати, что Навального уже как-то, похоже, пытались травануть в спецприемнике. Тогда, видимо, на кожу попало минимальное количество вещества, Навальный пошел сыпью, сказали: "аллергия".

Аэропорт – опасное место для оппозиционера или независимого журналиста

Навальный не первый: кого еще отравлением пытались убрать?

То же было с Анной Политковской в дни Беслана. Она летела в Беслан, села в самолет и попросила у стюардессы кипяток, заварить кашу, которая у нее была с собой. Стюардесса принесла кипяток и влажную салфетку. Анна обтерла лицо и руки и отпила кипятка.

То же самое: отравление, кома, давление 40 на 20. Врачи потеряли взятую для анализа рвотную массу и случайно разбили взятые в аэропорту образцы крови.

Неудачно чайку попил с Луговым и Ковтуном Александр Литвиненко. Скрипалю намазали "Новичком" ручку двери. До этого та же самая команда отравила "Новичком" болгарского бизнесмена Гебрева, вероятно, за поставки оружия в Украину.

Владимира Кара-Мурзу травили дважды. Причина понятна: Кара-Мурза – лоббист российской оппозиции в Вашингтоне. Это единственный российский оппозционер, у которого действительно есть связи и некоторое влияние в американском истеблишменте. Недавно траванули Петра Верзилова.

Виктора Ющенко перед Майданом траванули диоксином. Юрия Щекочихина отравили в 2003-м, но тут, впрочем, могли быть частные интересы: Щекочихин расследовал дело "Трех китов". Не жалели, впрочем, и своих: близкий к Путину Роман Цепов прыгнул выше головы, пытаясь вмешаться в дележку ЮКОСа, и скоропостижно умер с симптомами, в целом напоминавшими симптомы Литвиненко.

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Есть и менее известные случаи: вскоре после нападения исламских террористов на Нальчик в 2005-м траванули корреспондента Associated Press Фатиму Тлисову, которая много писала о пытках, которым после этого подвергались террористы. (Тлисова была исключительно светским человеком и не малейшего сочувствия к исламистам не питала.) Похоже, что это был скорее намек, чем попытка убийства. Тлисова, к моему удивлению, не стала делать эту историю публичной, хотя я и многие другие ее друзья хорошо ее знали.

Помню, что тогда я разговаривала об отравлении Тлисовой с одним высокопоставленным российским чиновником, отвечавшим за Кавказ. Он сказал, что Тлисова замечательный журналист и пишет правильные вещи.

"Так прикажите, чтобы ее не травили", – сказала я. "А… э… я слыхал, что у нее есть проблемы с этими…. Ну, они же меня не послушают".

Вскоре Тлисову траванули второй раз. Она поняла намек, ей удалось уехать в США.

Облако пропаганды накатывается

Каждый раз эти громкие попытки убийства сопровожаются феерической пропагандой. Литвиненко отравил то ли Березовский, то ли он сам, Скрипаля отравили сами англичане, отравление Ющенко – это пиар и т.д и т.п. Не сомневаюсь, что завтра все провластные тролли будут писать, что:

Навальный сам накушался наркотиков, его отравили его же друзья в рамках "сакральной жертвы" и все это фейк, Навального никто не травил.

То, что версий много, – это характерный признак подобных фейков. Их отстреливают, как атакуемый самолет – тепловые ловушки. Их взаимная противоречивость – обязательная составная часть вранья.

Отравление Навального заставляет по-другому взглянуть на историю с Дмитрием Быковым. Та же цепочка событий. Летел из Екатеринбурга в Уфу, утром чай и кусок ветчины, в самолете стало плохо, кома, реанимация, диагноз – гипергликемический криз. Я не говорю, что это не так.

Просто вдруг появляются варианты, которых в нормальном обществе быть не может. Которых еще недавно мы не обсуждали, за их полной фантасмагоричностью.

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А теперь из фантасмагории они превращаются в одну из вероятных причин. Власть же утверждает традиционные ценности, а в состав традционных средневековых ценностей традиционно входит благочестивая Екатерина Медичи и Александр Борджиа.

Источник: Новая газета