3 вересня у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Черкасах, Львові й інших великих містах України пройшла акція на підтримку харківських патріотів під назвою "Захист України – не злочин". До протестів приєдналися тисячі українців. Люди вимагали об'єктивного розгляду справи націоналістів, яких судять за напад на членів проросійського угруповання "Патріоти – За життя".

Про це повідомляється на офіційному сайті партії "Національний Корпус". Як проходили протести можна переглянути на ютубі.

"Сотні небайдужих українців, серед яких ветерани, волонтери, громадські активісти, зібрались у своїх містах під управліннями поліції, щоб підтримати заарештованих хлопців та висловити протест проти незаконних дій правоохоронних органів. Коли Кива й Медведчук формують новий "Оплот", свої банди, які складаються із найнятих ватних спортсменів, колишніх беркутів, тобто фактично створюють незаконні воєнізовані формування, то до цієї діяльності чомусь у правоохоронців і влади питань не виникає", – заявив юрист Нацкорпусу Віктор Шендибило.

Керівник Київського осередку Нацкорпусу Сергій Тамарін також зазначив, що серед так званих "постраждалих" – колишні антимайданівці, зібрані колишніми беркутами. Десятки їхніх профілів вже знайдено в соцмережах. Він нагадав, що саме ці бандити у 2014 били, катували й вбивали майданівців і несли "руській мір" в Україну сім років тому.

Ми дуже добре пам'ятаємо, у що еволюціонував харківський клуб "Оплот": від звичайних тітушок до танкового батальйону донецьких бойовиків, і вони продовжують вбивати захисників України,

– сказав він.

Акцію підтримали ультрас футбольних клубів "Динамо", "Шахтар", "Дніпро" й "Ворскла", а також "Рух ветеранів України", "Рух опору капітуляції" й інші патріотичні громадські організації і політичні партії.

Акція "Захист України – не злочин": дивіться відео