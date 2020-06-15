На акції інвесторів "Укрбуду" під Кабміном сталися сутички: є постраждалі
У Києві на акції протесту інвесторів корпорації "Укрбуд" біля будівлі Кабінету Міністрів сталася бійка. В її результаті постраждали двоє поліцейських.
Акція інвесторів "Укрбуду", які вимагали відновити будівництво житлових комплексів, пройшла 15 червня. Її учасники спершу перебували на вулиці Банковій, біля Офісу президента, а потім перемістилися на вулицю Грушевського – до Кабміну, передає пресслужба Нацполіції Києва.
Дивіться також Під судом Стерненка сталася сутичка між силовиками і депутатом, йому порвали футболку: відео
Там вони перекрили рух транспорту, поставивши на дорогу металеві бочки.
До моменту перекриття вулиці Грушевського акція проходила мирно і в правовому полі. Але при спробі зупинити рух транспорту одному поліцейському кинули на ногу бочку, іншого вдарили металевим ціпком,
– йдеться у повідомленні.
Таким чином окремі особи намагалися влаштувати провокацію і довести її до сутички з поліцейськими. На цей момент обох правопорушників затримали. У поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Затримання провокатора / Пресслужба Нацполіції
Коротко про проблеми з "Укрбудом":
- Улітку 2019 року на багатьох будівництвах "Укрбуду" завмерли роботи, з них вивезли техніку, а пересічні співробітники компанії перестали отримувати зарплату.
- У разі банкрутства компанії постраждали б 13 тисяч інвесторів.
- У грудні 2019 року президент Зеленський оголосив, що компанія "Київміськбуд" узяла на себе зобов'язання завершити будівництво проєктів "Укрбуду".
- У лютому на двох колишніх будівництвах "Укрбуду" поновилися роботи.
- Зауважимо, що керівник будівельної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась фігурує у трьох кримінальних справах і отримав дві підозри.