У Києві на акції протесту інвесторів корпорації "Укрбуд" біля будівлі Кабінету Міністрів сталася бійка. В її результаті постраждали двоє поліцейських.

Акція інвесторів "Укрбуду", які вимагали відновити будівництво житлових комплексів, пройшла 15 червня. Її учасники спершу перебували на вулиці Банковій, біля Офісу президента, а потім перемістилися на вулицю Грушевського – до Кабміну, передає пресслужба Нацполіції Києва.

Дивіться також Під судом Стерненка сталася сутичка між силовиками і депутатом, йому порвали футболку: відео

Там вони перекрили рух транспорту, поставивши на дорогу металеві бочки.

До моменту перекриття вулиці Грушевського акція проходила мирно і в правовому полі. Але при спробі зупинити рух транспорту одному поліцейському кинули на ногу бочку, іншого вдарили металевим ціпком,

– йдеться у повідомленні.

Таким чином окремі особи намагалися влаштувати провокацію і довести її до сутички з поліцейськими. На цей момент обох правопорушників затримали. У поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження.



Затримання провокатора / Пресслужба Нацполіції

Коротко про проблеми з "Укрбудом":