Акції "Газпрому" впали в ціні після програшу "Нафтогазу"

Після того, як російська компанія "Газпром" програла у арбітражі Стокгольму справу проти НАК "Нафтогаз України", її акції різко почали падати в ціні.

Одразу після відкриття біржі акції компанії впали зі 143,16 рублів до 141 рубля, а згодом і до 139,6 рублів. За день ситуація дещо стабілізувалася, хоча і відбувалися падіння до 139,39 рублів. На час закриття біржі позначка зупинилася на 140,1 рубля, зафіксувавши падіння за один день на 3,06 рублів, або ж 2,14%.

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Падіння акцій "Газпрому" 1 березня

Хоча за декілька днів до цього різкого обвалу ціни акцій не відбувалося. Було звичайне коливання.

Падіння акцій "Газпрому" за 5 днів

Варто зазначити, що падіння ціни акції "Газпрому" потягнуло вниз і індекс Московської біржі. Правда там не настільки значне падіння – лише 0,01%.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. У "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу та "будуть захищати свої права всіма законними способами".