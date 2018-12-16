"Аквамен": гра престолів на дні океану

Один з найслабших і найнудніших героїв "Ліги Справедливості" отримав довгоочікуваний соло-фільм, від якого важко відвести очі.

Фани коміксів чи серіали для гіків та про гіків часто кепкують з Аквамена як невдахи серед супергероїв. Але фільм про цього невдаху видався великим успішним кроком DC у конкурентній боротьбі з Marvel. Це кіно має силу залишити задоволеним майже кожного глядача.

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"Аквамен" постійно наштовхує на думку: "О, це вже десь було". Антураж міксує фільми на кшталт "Трона" та "Аватара", а сюжет точково нагадує "Гаррі Поттера", "П'ятий елемент", "Русалоньку", "Індіану Джонса", "Парк Юрського періоду" і, звісно, марвеліського конкурента "Тора" (проблемні брати — наше все). Якщо сюжетній стороні фільму є чим дорікнути, то візуально від "Аквамена" важко відвести очі. І мова не про Джейсона Мамоа.

Технічно фільм виконаний добре. Режисер Джеймс Ван, відомий за фільмами "Пила", "Закляття" та "Форсаж 7", подбав про постійну зміну локацій від підводних цартсв до Сахари та Сицилії, красива картинка відволікає від подекуди дубових діалогів і тягне фільм догори. Де ви ще побачите восьминога, який виконує барабанне соло? Як і головний герой, король двої світів — суші та океану, фільм то підіймається на гору візуальної краси, то пірнає на сюжетне дно. І за цим цікаво спостерігати.

Історія сина доглядача маяка і королеви Атлантиди доречна і логічна, бо всі попередні появи Аквамена у фільмах DC можна назвати недолугими: приходив рибохлоп з великою вилкою і пробував зарядити жартик. Якщо в "Лізі справедливості" він уникав свого героїзму, то в "Аквамені" він до останнього хотів відмазатись від обов'язку сісти на трон. Що доволі резонно, бо в підводному світі свої "Ігри престолів" і хлопцю, який звик все вирішувати кулаками, не завжди комфортно в таких умовах. Аквамену поталанило із союзниками, які виступали додатковою опорою такого, доволі недалекого, хлопця.

Найосновніше, що, отримавши соло-фільм, Аквамен набув людських рис і став зрозумілішим та ближчим до аудиторії. Ми знаємо, що він переживає через маму, бачимо, що деколи він незграбний, а поміж епічними кадрами про мужність і поглядом вбивчої епічності на фоні хвиль і вибухів, він зізнається що йому буває страшно.

Прихильники Marvel-стилю приймуть цього персонажа позитивно, бо він не ідеально-правильно-геройський, а дуже нагадує людину, на яку впала зайва морока. Водночас, прихильникам похмурого DC стилю "Аквамен" може не сподобатись. Що точно об'єднає обидва табори — захоплення спецефектами. Ван знає все про те, як заповнити кадр в IMAX і тисне з фільму максимум. Аж настільки, що деколи не зовсім зрозуміло що коїться, сюжет заплутаний і водночас передбачуваний, але відвести очі неможливо.

"Аквамен", на думку багатьох критиків, видався найкращим наразі фільмом DC. Думка спірна, та все ж було б добре, якби студія продовжували рухати свій кіносвіт у цьому напрямку. Рейтинг стрічки на IMDB — 8.0, рівень вологи — 10 з 10.

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