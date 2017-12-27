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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Альберт Ейнштейн – найвідоміший фізик XX століття

Одна історія 20:25, 27 грудня 201 Читать новость на русском

Альберт Ейнштейн народився в німецькому місті Ульм, у небагатій єврейській родині. Серед учнів гімназії він був далеко не найуспішнішим. Механічне заучування матеріалу і авторитарне ставлення вчителів до учнів викликало у Альберта Ейнштейна неприйняття, тому він часто сперечався зі своїми викладачами.

Він не з першого разу вступив в омріяне Вище технічне училище в Цюріху. Ейнштейн блискуче склав математику, але провалив іспити з ботаніки і французької мови, що не дозволило йому вступити до політехніки. Альбертові порадили закінчити випускний клас школи в Арау, щоб отримати атестат та переcкласти іспити.

via GIPHY

Він успішно складає випускні іспити в школі, за винятком французької мови, і отримує атестат, а у жовтні його зараховують до політехніки на педагогічний факультет. Саме там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною.

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У 1900 році Ейнштейн закінчив політехніку, отримавши диплом викладача математики і фізики. Іспити він склав успішно, але не блискуче. Багато професорів високо оцінювали здібності студента, але ніхто не захотів допомогти йому продовжити наукову кар'єру.

Ейнштейн довго не міг знайти роботу, але за рекомендацією одногрупника влаштовується до Бюро патентів, у відділ оцінювання заявок.

Ейнштейн отримав запрошення очолити в Берліні новий фізичний дослідний інститут. Його також зарахували професором Берлінського університету. Альберт приймає запрошення, і у передвоєнний 1914 рік переконаний пацифіст Ейнштейн прибуває до Берліна. Його дружина, Мілева з дітьми залишилася в Цюріху, їхня сім'я розпалася. Через 4 роки вони офіційно розлучилися. І тоді ж Ейнштейн одружився на своїй двоюрідній сестрі з боку матері Ельзі Левенталь (уродженої Ейнштейн) і удочерив двох її дітей.

Як Ейнштейн став найвидатнішим фізиком – дивіться в програмі

Теги: Одна історія наука
Джерело: 24 Канал
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