Нікола Тесла – чим прославився великий "повелитель блискавок", винахідник і містифікатор

Сім'я Тесли мешкала в селі Смілян, на території Хорватії, де на той момент була Австро-Угорщина. Його батько був священиком і готував для сина таку ж долю.

"Ця перспектива, як чорна хмара, висіла наді мною. Отримавши атестат зрілості, я опинився на роздоріжжі. Чи повинен я не послухатися батька, проігнорувати сповнені любові побажання матері або підкоритися долі? Я глибоко поважав своїх батьків, тому вирішив займатися духовними науками", – згадував Тесла. Аж раптом він захворів на холеру.

І тоді, як пише Тесла у своїх спогадах, він сказав батьку, що може одужати, якщо той дозволить йому вивчати інженерну справу. Батько відповів ствердно, і Ніколу згодом виходила одна стара жінка за допомогою відвару з бобів. Проте біографи відзначають, що великий винахідник був і великим містифікатором, тому міг прикрашати якісь зі своїх спогадів.

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Так Тесла їде вивчати електротехніку у вище училище в Граці(Австрія), згодом працює інженером у телеграфній компанії в Будапешті. Проте його все більше цікавила електрика і він влаштувався в дочірню компанію Томаса Едісона в Парижі, а переїхавши у Нью-Йорк, став інженером центрального відділу корпорації. Є історія, яка особисто пов’язує двох винахідників.

Друг Тесли Джон О'Ніл писав, що Нікола, працюючи в Едісона, запропонував удосконалити конструкцію генераторів, і роботодавець погодився, пообіцявши за це 50 тисяч доларів. Але коли Тесла виконав завдання і зажадав плату, Едісон лише розсміявся і відповів: "Ви не розумієте американського гумору". Після чого ображений інженер звільнився. Обіцяти працівникам такі суми навсправжки скупий Едісон просто не міг.

Проте Нікола організував свою власну лабораторію в містечку Колорадо Спрінгс у дерев’яному ангарі. Досліди він проводив переважно вночі, коли навантаження на міські електричні мережі було найменшим. Тут винахідник досліджував грози і електричний потенціал Землі, мріючи створити систему бездротової передачі енергії в будь-яку точку планети.

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Під час експериментів Тесли виникали електричні розряди з напругою до 20 мільйонів вольтів, та силою струму – тисячі ампер. Один зі співробітників вченого, Фріц Ловенштайн, згадував: "Незважаючи на всі запобіжні заходи, при особливо сильних розрядах нам здавалося, що барабанні перетинки ось-ось не витримають, а в голові ще довго зберігалися біль і дзижчання".

Через рік Тесла повертається до Нью-Йорка, щоб побудувати там лабораторію і наукове містечко, але проект не було реалізовано через брак фінансування. Далі Тесла працює у різних містах Америки на чужі компанії, продовжуючи досліди. Йому приписують винахід радіопередавача.

Італієць Гульєльмо Марконі, російський вчений Олександр Попов і Нікола Тесла незалежно один від одного розробили обладнання для бездротового зв'язку за допомогою радіохвиль. Але саме Тесла придумав щоглову антену і ще низку важливих деталей, які покращили якість радіозв'язку.

Восени 1937 року в Нью-Йорку Теслу збила машина таксі, коли він вночі переходив дорогу. Вчений отримав перелом ребер. Хвороба викликала гостре запалення легенів, яке перейшло в хронічну форму. Тесла був прикутий до ліжка, і зміг повернутися до дослідів лише через кілька місяців.

Щоб дізнатись, яким чином Тесла досяг усіх своїх успіхів – дивіться новий випуск програми "Одна історія".