Писав мемуари про ІДІЛ і не відчував цю війну як свою: біля Лиману загинув доброволець з Італії

42-річний Алекс Пінескі добровільно став до лав українського війська. Він служив спецпризначенцем у складі розвідки. Проте його життя обірвалося на Донеччині.

Хоч офіційного підтвердження загибелі італійця наразі немає, у соціальних групах, присвячених іноземним бійцям, вказується, що він поліг 23 травня. Про таке інформує ANSA.

Що відомо про Пінескі та його загибель?

Італієць не вперше бере участь у війнах. Він сам розповідав, що з 2014 до 2019 воював у Сирії та Іраку й був інструктором для військових-курдів.

Разом із тим, він працював "фрилансером у галузі приватної безпеки в Італії та за кордоном", проте відчув, що, мовляв, хоче "більшого" від свого життя. Пінескі нібито прагнув пережити "біль" від того, що так і не зміг постійно носити військову форму.

Якби сьогодні хтось запитав мене, чому ти вирішив воювати, я б відповів: тому що побачив справу, заради якої варто ризикувати,

– говорив він.

Діяльність чоловіка перевіряла італійська прокуратура, підозрюючи його в найманстві. Проте його роль у конфліктах визначали як добровольчу, тож справу закрили.



Алекс Пінескі / Фото з його Facebook-сторінки

Італієць також заснував навчальний центр AP TAC, який займається тактичною підготовкою зі стрілецькою зброєю, та написав мемуари "Пешмерга: Перед обличчям смерті", де описав власний бойовий досвід і роздуми про своє військове призначення.

Однак спочатку Пінескі не виявляв особливого інтересу до війни в Україні: у 2024 році він зазначав, що не сприймає цей конфлікт як особисто близький для себе.

Проте декілька місяців тому він підписав контракт та долучився до війни. Поліг він "разом зі своїми побратимами з підрозділу керування дронами в напрямку Лиману" Донецької області.

Алекс Пінескі став 11-м італійцем, який віддав своє життя на фронті російсько-української війни.

Що ще відомо про полеглих в Україні іноземців?

23-річний Ейртон Редферн із південного Девону в Англії загинув 9 травня на Донеччині. До спеціалізованого підрозділу він долучився ще у 2025 році. Раніше на Харківщині загинув 27-річний чеський доброволець Їрка.

Відомо також про загибель британського оператора дронів Бена Лео Берджесса, який загинув в селі Андріївка на Сумщині. Він добровільно вступив до українських сил у 2022 році та проходив службу у 78-му десантно-штурмовому полку.

21 липня минулого року внаслідок російського ракетного удару по тренувальному табору поблизу Кропивницького загинули понад десять іноземних добровольців. Атака стала однією з наймасштабніших за кількістю жертв серед іноземних добровольців від початку війни.