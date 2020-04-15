Аліменти у період карантину: чи можна не платити взагалі або платити менше

Чи звільняє карантин від обов'язку платити аліменти, чи можна зменшити розмір аліментів на дитину на час дії карантину і чи можна уникнути відповідальності, якщо платити аліменти під час карантину просто неможливо – на ці питання відповіли юристи за підтримки Міністерства юстиції України.

Юристи системи безоплатної правової допомоги за підтримки Міністерства юстиції України підготували відповіді на актуальні у період карантину запитання, які стосуються сплати аліментів на дитину.

Детальне пояснення Скільки аліментів мають платити батьки у 2020 році

У Мін'юсті розуміють, що введення карантину обмежило багато видів економічної діяльності, а це відбилося й на доходах українців. Серед іншого й на тих доходах, з яких потрібно сплачувати аліменти.

Чи є карантин підставою для звільнення від обов’язку сплачувати аліменти

Ні

Батьки зобов'язані створювати усі умови для розвитку дитини, тому навіть запровадження карантину не може звільняти батьків від цього обов’язку. Аліменти ж – один зі способів його виконання.

Чи можна зменшити розмір аліментів на дитину на час дії карантину

Так, можна – за певних умов

У першу чергу про зменшення розміру аліментів можна домовитися – мовиться про домовленість між батьками .

. Якщо ж згоди між батьками немає, то питання врегулює закон – залежно від підстав для сплати аліментів та порядку обчислення їх розміру.

Як визначить закон розмір зменшення суми аліментів

Якщо підставою для сплати аліментів є заява платника аліментів, подана за місцем роботи, виплати стипендії, пенсії — такий платник має право відкликати свою заяву. А потім подати нову заяву з вказаним меншим розміром аліментів.

платника аліментів, подана за місцем роботи, виплати стипендії, пенсії — такий платник має право відкликати свою заяву. А потім подати нову заяву з вказаним меншим розміром аліментів. Якщо підставою є нотаріально посвідчений договір між батьками про сплату аліментів – то переглянути умови цього договору можна в суді на підставі того, що змінилося матеріальне становище платника аліментів.

про сплату аліментів – то переглянути умови цього договору можна в суді на підставі того, що змінилося матеріальне становище платника аліментів. Якщо розмір аліментів вже визначений у суді як конкретна сума – також можна звернутися до суду з проханням її переглянути з огляду на зміну матеріального становища.

– також можна звернутися до суду з проханням її переглянути з огляду на зміну матеріального становища. Якщо ж розмір аліментів визначений в суді як відсоток від доходу – нічого робити не треба: якщо дохід платника зменшився, то й суму аліментів перерахують автоматично

Чи є карантин підставою для звільнення від відповідальності за несплату аліментів

Так, є – але тільки якщо суд ухвалить таке рішення, вивчивши обставини кожної конкретної справи

Якщо людина дійсно не могла сплатити аліментів саме через карантин, суд може не карати порушника . Але навіть таке рішення суду не буде підставою не платити аліменти надалі.

. Але навіть таке рішення суду не буде підставою не платити аліменти надалі. Адже навіть якщо платник аліментів не працює, навіть якщо втратив роботу через карантин, то все одно повинен платити аліменти .

. Їхній розмір визначають від рівня середньої зарплати у регіоні, але сума не буде меншою за 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Що таке аліменти?Аліменти – це обов'язок утримувати одним членом сім'ї інших, які потребують цього (за згодою або за примусом у судовому порядку).



Найбільш поширений випадок, коли після розлучення (хоча офіційне розлучення – не обов'язкова умова) гроші платить хтось із батьків на утримання дітей.

Сплата аліментів у період карантину: дивіться відео



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