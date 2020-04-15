Аліменти у період карантину: чи можна не платити взагалі або платити менше
Чи звільняє карантин від обов'язку платити аліменти, чи можна зменшити розмір аліментів на дитину на час дії карантину і чи можна уникнути відповідальності, якщо платити аліменти під час карантину просто неможливо – на ці питання відповіли юристи за підтримки Міністерства юстиції України.
Юристи системи безоплатної правової допомоги за підтримки Міністерства юстиції України підготували відповіді на актуальні у період карантину запитання, які стосуються сплати аліментів на дитину.
Детальне пояснення Скільки аліментів мають платити батьки у 2020 році
У Мін'юсті розуміють, що введення карантину обмежило багато видів економічної діяльності, а це відбилося й на доходах українців. Серед іншого й на тих доходах, з яких потрібно сплачувати аліменти.
Чи є карантин підставою для звільнення від обов’язку сплачувати аліменти
Ні
Батьки зобов'язані створювати усі умови для розвитку дитини, тому навіть запровадження карантину не може звільняти батьків від цього обов’язку. Аліменти ж – один зі способів його виконання.
Чи можна зменшити розмір аліментів на дитину на час дії карантину
Так, можна – за певних умов
- У першу чергу про зменшення розміру аліментів можна домовитися – мовиться про домовленість між батьками.
- Якщо ж згоди між батьками немає, то питання врегулює закон – залежно від підстав для сплати аліментів та порядку обчислення їх розміру.
Як визначить закон розмір зменшення суми аліментів
- Якщо підставою для сплати аліментів є заява платника аліментів, подана за місцем роботи, виплати стипендії, пенсії — такий платник має право відкликати свою заяву. А потім подати нову заяву з вказаним меншим розміром аліментів.
- Якщо підставою є нотаріально посвідчений договір між батьками про сплату аліментів – то переглянути умови цього договору можна в суді на підставі того, що змінилося матеріальне становище платника аліментів.
- Якщо розмір аліментів вже визначений у суді як конкретна сума – також можна звернутися до суду з проханням її переглянути з огляду на зміну матеріального становища.
- Якщо ж розмір аліментів визначений в суді як відсоток від доходу – нічого робити не треба: якщо дохід платника зменшився, то й суму аліментів перерахують автоматично
Чи є карантин підставою для звільнення від відповідальності за несплату аліментів
Так, є – але тільки якщо суд ухвалить таке рішення, вивчивши обставини кожної конкретної справи
- Якщо людина дійсно не могла сплатити аліментів саме через карантин, суд може не карати порушника. Але навіть таке рішення суду не буде підставою не платити аліменти надалі.
- Адже навіть якщо платник аліментів не працює, навіть якщо втратив роботу через карантин, то все одно повинен платити аліменти.
- Їхній розмір визначають від рівня середньої зарплати у регіоні, але сума не буде меншою за 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Що таке аліменти?Аліменти – це обов'язок утримувати одним членом сім'ї інших, які потребують цього (за згодою або за примусом у судовому порядку).
Найбільш поширений випадок, коли після розлучення (хоча офіційне розлучення – не обов'язкова умова) гроші платить хтось із батьків на утримання дітей.
Сплата аліментів у період карантину: дивіться відео
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