Алкоголь, імбир, часник та інші народні міфи: як кримчани рятуються від коронавірусу
У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – за офіційними даними окупаційної влади, в Криму виявили 52 випадки COVID-19. Кількість хворих щодня збільшується. Однак мешканці півострова вважають, що 50 грамів алкоголю разом з лимоном чи часником допоможуть не захворіти. Медичні експерти та лікарі повністю спростували популярні фейки.
Також у випуску:
Які карантинні обмеження діють на півострові.
У Криму стрімко продовжують зникати запаси води у водосховищах.
Росія вимагає в жителів Севастополя повернути кредити, надані з державного бюджету України.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин
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