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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Алкоголь, імбир, часник та інші народні міфи: як кримчани рятуються від коронавірусу

      Крим.Реалії - Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – за офіційними даними окупаційної влади, в Криму виявили 52 випадки COVID-19. Кількість хворих щодня збільшується. Однак мешканці півострова вважають, що 50 грамів алкоголю разом з лимоном чи часником допоможуть не захворіти. Медичні експерти та лікарі повністю спростували популярні фейки.

      Також у випуску:

      Які карантинні обмеження діють на півострові.

      У Криму стрімко продовжують зникати запаси води у водосховищах.

      Росія вимагає в жителів Севастополя повернути кредити, надані з державного бюджету України.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин

      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини Криму Коронавірус COVID-19 Фейки про коронавірус Крим.Реалії
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