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      Аллей-уп Ткаченка та данк Кромера: відео топ-5 моментів туру Суперліги Парі-Матч

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      Аллей-уп Ткаченка та данк Кромера: відео топ-5 моментів туру Суперліги Парі-Матч

      Команди чемпіонату України в Суперлізі Парі-Матч зіграли 2-4 листопада чергові поєдинки регулярного чемпіонату. Не обійшлося без яскравих моемнтів у цих зустрічах.

      Експерти з Федерації басетболу України відібрали топ-5 моментів ігрового туру. 

      Читайте також: Кирило Фесенко перейшов у "Дніпро"

      Топ-5 епізодів тижня Суперліга Парі-матч 2-4 листопада

       

      Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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