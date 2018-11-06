Аллей-уп Ткаченка та данк Кромера: відео топ-5 моментів туру Суперліги Парі-Матч
Команди чемпіонату України в Суперлізі Парі-Матч зіграли 2-4 листопада чергові поєдинки регулярного чемпіонату. Не обійшлося без яскравих моемнтів у цих зустрічах.
Експерти з Федерації басетболу України відібрали топ-5 моментів ігрового туру.
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Топ-5 епізодів тижня Суперліга Парі-матч 2-4 листопада
Джерело: 24 Канал
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