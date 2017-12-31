Альтернативне привітання Порошенка з Новим роком

Сьогодні мільйони українців зберуться за новорічним столом і опівночі слухатимуть новорічне привітання Президента України Петра Порошенка. Ми пофантазували, про що говоритиме гарант цієї новорічної ночі.

Припускаємо: він згадуватиме здобутки року – безвізовий режим з Європою, халепу року – те, що лишилось від відносин з Росією, і звісно майбутнє – виховання патріотів.

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До слова, пошукова система Google в Переддень Нового року 31 грудня представила святковий дудл. Головні герої дудла – пінгвіни, які приїхали в гості до своїх родичів з теплих країн і разом з ними зустрічають Новий рік.