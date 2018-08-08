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AMD безкоштовно роздаватиме ігри: хто зможе взяти участь в акції

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AMD безкоштовно роздаватиме ігри
AMD безкоштовно роздаватиме ігри / Фото з вільних джерел

Компанія AMD вирішила підігріти цікавість до споживчих відеокарт серії Radeon RX та подарує покупцям своїх графічних прискорювачів три гри для ПК. Користувачі отримають ігри Star Control Origins, Strange Brigade та Assassin's Creed Odyssey, реліз яких запланований на 20 вересня, 28 серпня та 5 жовтня відповідно.

Про це повідомляє Overclockers.

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Така пропозиція особливо актуальна на тлі зниження інтересу до видобутку криптовалюти і, як наслідок, збільшеної доступності нових відеоадаптерів. Акція отримала назву Raise the Game і поширюється на відеокарти Radeon RX 570, Radeon RX 580, Radeon RX Vega 56 і Vega 64, а також готові системи з перерахованими відеоадаптерами від OEM-складальників.

​AMD спільно з Ubisoft влаштувала акцію з роздачі ігор
AMD спільно з Ubisoft влаштувала акцію з роздачі ігор

Реєстрація акційних товарів на спеціальній сторінці доступна з 7 серпня по 3 листопада (або до моменту повної роздачі бонусних купонів), при цьому ввести отриманий код в сервісах цифрової дистрибуції можна буде до 31 грудня.

Варто відзначити, що AMD спільно з Ubisoft на початку року вже проводили аналогічну акцію з роздачі Far Cry 5, крім того Ubisoft офіційно заявляє про оптимізацію своїх проектів під «червоні» комплектуючі. Зокрема, йдеться про майбутні Tom Clancy's The Division 2 і Assassin's Creed Odyssey.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет AMD Ігри
Джерело: 24 Канал
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