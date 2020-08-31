Американські військові на БТРі потрапили в ДТП у Південній Кореї: є жертви – фото
У Південній Кореї бронетранспортер армії Сполучених Штатів зіткнувся з позашляховиком. Внаслідок ДТП загинули четверо людей.
Аварія трапилася ввечері 30 серпня в місті Пхочхон, повідомляє Yonhap.
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У Південній Кореї бронетранспортер армії Сполучених Штатів зіткнувся з позашляховиком,
– йдеться у повідомленні.
Автомобіль знищило до невпізнання. Гусениці бронетранспортера, який повертався на базу з навчань, пошкоджені з однієї сторони.
У результаті ДТП постраждали четверо пасажирів автомобіля. Всі вони – громадяни Південної Кореї. Їх після зіткнення доставили до лікарні, але врятувати їх не вдалося.
Ще один американський військовий отримав легкі поранення. Причини інциденту наразі невідомі.
Американські військові на БТРі потрапили в ДТП у Південній Кореї / Фото Yonhap
У результаті аварії загинули четверо людей / Фото Yonhap
У Пхочхоні трапилася ДТП за участю американського БТРа: карта