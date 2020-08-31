У Південній Кореї бронетранспортер армії Сполучених Штатів зіткнувся з позашляховиком. Внаслідок ДТП загинули четверо людей.

Аварія трапилася ввечері 30 серпня в місті Пхочхон, повідомляє Yonhap.

Читайте також Легковик протаранив натовп у Чорногорії: люди святкували перемогу опозиції на виборах

У Південній Кореї бронетранспортер армії Сполучених Штатів зіткнувся з позашляховиком,

– йдеться у повідомленні.

Автомобіль знищило до невпізнання. Гусениці бронетранспортера, який повертався на базу з навчань, пошкоджені з однієї сторони.

У результаті ДТП постраждали четверо пасажирів автомобіля. Всі вони – громадяни Південної Кореї. Їх після зіткнення доставили до лікарні, але врятувати їх не вдалося.

Ще один американський військовий отримав легкі поранення. Причини інциденту наразі невідомі.



Американські військові на БТРі потрапили в ДТП у Південній Кореї / Фото Yonhap



У результаті аварії загинули четверо людей / Фото Yonhap

У Пхочхоні трапилася ДТП за участю американського БТРа: карта