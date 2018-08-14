Американський школяр за кілька хвилин зламав копію сайту виборів у США

Під час хакерської конференції Def Con, що присвячена безпеці, 11-річний хлопець зламав копію офіційного виборчого сайту штату Флорида з результатами виборів.

Про це повідомила служба "Голос Америки".

Читайте також: У США бояться кіберпомсти з Ірану

Хлопець виявився спритнішим ніж 35 інших дітей віком від 6 до 17 років, які також виконали завдання. Для того, щоб зламати копію виборчого ресурсу, який містив результати виборів, та змінити назви партій та результати підрахунку бюлетенів йому знадобилося всього 10 хвилин.

Організатори конференції висловили своє занепокоєння низьким рівнем безпеки веб-ресурсів напередодні загальнонаціонального голосування. Метою конференції було випробувати силу інфраструктури виборчої системи США. Організатори зазначили, що всі деталі щодо вразливостей будуть передані штатам.

У Національній асоціації секретарів штатів, що відповідальна за підрахунок голосів на виборах, привітали зусилля конвенції, однак підкреслили, що фактичні системи, що використовуватимуться штатами, будуть забезпечені додатковими засобами захисту у порівнянні з копіями сайтів, які використовували хакери в ході конференції.