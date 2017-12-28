Американський суд відмовився визнати слонів особистостями, щоб визволити їх з неволі

Організація, яка ініціювала петицію, вказала, що у цих тварин є самосвідомість, вони пам'ятають минуле і можуть планувати майбутнє, а ще – їм властива емпатія, тобто вміння співчувати іншим живим організмам. Крім того, слони ховають померлих родичів.

Але, тим не менше, суд в американському штаті Коннектикут відхилив петицію щодо визнання за слонами права на свободу особистості, пише УНН.

З проханням визнати тварин дієздатними звернулася організація Nonhuman Rights Project. Таким чином. зоозахисники намагалися домогтися звільнення 3 слонів, які перебувають у пересувному дитячому зоопарку Commerford Zoo,

– йдеться в повідомленні.

Але на думку учасників Nonhuman Rights Project, слонів можна визнати особистостями, у яких є основні права. Суд визнав звернення "дуже легковажним". На думку судді, у Nonhuman Rights Project не було законних підстав для подачі петиції.

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Як пише Hartford Courant, в зоопарку містяться три слони віком 36-50 років. До того як потрапити в пересувний звіринець, вони були зайняті в циркових виставах і на ярмарках.

Nonhuman Rights Project в 2013 році намагалася домогтися визнання прав шимпанзе, яких використовують для експериментів в одній з лабораторій Нью-Йорка. Суд відмовив у задоволенні позову, рішення підтвердила апеляційна інстанція.