Аміну Окуєву вбив російський кілер, – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої було замовним і виконане кілером з Російської Федерації.

Про це Турчинов розповів під час відкриття фотовиставки пам'яті лейтенанта Збройних сил України Аміни Окуєвої в середу, 20 грудня, у Києві, передає "УНІАН".

Читайте також: Вбита Аміна Окуєва: її авто розстріляли під Києвом

"Зрозуміло, що це кілери, які працювали на замовлення. Це замовлення було чітко зафіксоване, коли першу спробу вбити цю родину було провалено. Відбулась друга спроба, і що стосується деталей, я думаю, що слідчі можуть розказати, але чітко визначено, звідки приїхав кілер. Кілер - це система терору, яку Росія пробує розв'язати всередині країни", – зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, 29 жовтня ввечері на залізничному переїзді біля селища Глеваха, що під Києвом, диверсанти розстріляли авто, у якому їхала Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. Унаслідок нападу жінка загинула.



Поліція розслідує вбивство Аміни Окуєвої як замовне.