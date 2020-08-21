Антимонопольний комітет почав справу проти компаній, які входять до складу Roshen. Причина – зловживання монопольним становищем на ринку патоки.

Група Roshen є найбільшим українським виробником патоки крохмальної кукурудзяної (сиропів), повідомляє пресслужба АМКУ.

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За оцінкою Комітету, компанія протягом 2018 – 2019 років мала ознаки "домінувального положення на цьому товарному ринку".

Під час ведення своєї господарської діяльності група Roshen протягом 2018 року встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів – кондитерських фабрик,

– йдеться у повідомленні.

У 2019 році, посиливши ринкову владу через заборону імпорту з РФ патоки (сиропів), група Roshen підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців.

Водночас АМКУ не виявив об'єктивних причин для зростання цін. У комітеті вважають, що такі дії могли призвести до "недопущення, усунення чи обмеження конкуренції між ними". Через це Антимонопольний комітет і розпочав розслідування, збір і аналіз доказів у справі.

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