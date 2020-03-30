АМКУ порушив справу через завищення цін на маски: список аптек та постачальників
Антимонопольний комітет відкрив справу проти виробників, постачальників та продавців медичних масок у Києві. Причина – на час карантину ціни на засоби захисту зросли у понад 10 разів.
Скарги до АМКУ щодо подорожчання медичних масок надходять від початку березня 2020 року. Про це повідомив у фейсбуці голова Київського відділення комітету Олексій Хмельницький.
Зверніть увагу Антимонопольний комітет відкрив справу через завищення цін: список магазинів
За його словами, ще до виявлення в Україні перших випадків коронавірусу в аптеках столиці почали зникати одноразові медичні маски, а згодом й види масок.
З оголошенням карантину цей товар зник з полиць взагалі, або ж продавався за цінами, які більше ніж у 10 разів перевищували ціни на початку березня,
– наголосив Хмельницький.
Наразі одну маску можна придбати за ціною 24 – 30 гривень.
Голова Київського відділення комітету додав, що таке здорожчання медичних масок може свідчити про узгодження дій представників ринку.
Розслідування розпочали щодо таких аптек:
- "Аптека низьких цін ТМ";
- "Аптека низьких цін плюс";
- "Столичний медичний альянс";
- "Віталюкс";
- "Аптекарь";
- "Сіріус-95";
- "Геліантус";
- "Аптечне об’єднання "Біокон";
- "Фармація";
- "Аптека низьких цін К";
- "Аптека №1 Трансфарм";
- "Благодія";
- "Лекфарм";
- "Аптека АНЦ";
- "Аптека НЦ";
- "Рецепти життя";
- "Цитрус-фарм";
- "Альго-Фарм";
А також щодо таких постачальників масок:
- "Фірма "Технокомплекс";
- "Калина медична виробнича компанія";
- "Стиролоптфармторг";
- "ТД "Кампус котон клаб";
- "Вік-А";
- "Оптіма-Фарм, ЛТД".
Якщо Антимонопольний комітет доведе порушення, то аптеки та постачальників можуть оштрафувати. Сума – 10% річного доходу компанії за 2019 рік.
Як правильно користуватися масками та респіраторами
- Вони повинні герметично прилягати до шкіри.
- Якщо у вас густа борода або вуса – у використанні респіратора немає сенсу.
- Перед тим, як одягнути маску, необхідно помити руки з милом або використати антисептик.
- Не торкайтеся маски руками, коли вона на обличчі. Якщо вже є така потреба – робіть це чистими руками.
- Замінюйте маску одразу, як вона стане вологою.
- Знімаючи її, не торкайтеся руками до внутрішньої частини. Після цього знову ретельно вимийте руки.
- Якщо вказано, що маска одноразова – вона справді одноразова, й повторне її використання не лише немає сенсу, а й підвищує ризик захворювання.
Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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