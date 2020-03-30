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      АМКУ порушив справу через завищення цін на маски: список аптек та постачальників

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      АМКУ порушив справу проти аптек та постачальник масок / biz.liga.net

      Антимонопольний комітет відкрив справу проти виробників, постачальників та продавців медичних масок у Києві. Причина – на час карантину ціни на засоби захисту зросли у понад 10 разів.

      Скарги до АМКУ щодо подорожчання медичних масок надходять від початку березня 2020 року. Про це повідомив у фейсбуці голова Київського відділення комітету Олексій Хмельницький.

      Зверніть увагу Антимонопольний комітет відкрив справу через завищення цін: список магазинів

      За його словами, ще до виявлення в Україні перших випадків коронавірусу в аптеках столиці почали зникати одноразові медичні маски, а згодом й види масок.

      З оголошенням карантину цей товар зник з полиць взагалі, або ж продавався за цінами, які більше ніж у 10 разів перевищували ціни на початку березня, 
      – наголосив Хмельницький.

      Наразі одну маску можна придбати за ціною 24 – 30 гривень.

      Голова Київського відділення комітету додав, що таке здорожчання медичних масок може свідчити про узгодження дій представників ринку.

      Розслідування розпочали щодо таких аптек:

      • "Аптека низьких цін ТМ";
      • "Аптека низьких цін плюс";
      • "Столичний медичний альянс";
      • "Віталюкс";
      • "Аптекарь";
      • "Сіріус-95";
      • "Геліантус";
      • "Аптечне об’єднання "Біокон";
      • "Фармація";
      • "Аптека низьких цін К";
      • "Аптека №1 Трансфарм";
      • "Благодія";
      • "Лекфарм";
      • "Аптека АНЦ";
      • "Аптека НЦ";
      • "Рецепти життя";
      • "Цитрус-фарм";
      • "Альго-Фарм";

      А також щодо таких постачальників масок:

      • "Фірма "Технокомплекс";
      • "Калина медична виробнича компанія";
      • "Стиролоптфармторг";
      • "ТД "Кампус котон клаб";
      • "Вік-А";
      • "Оптіма-Фарм, ЛТД".

      Якщо Антимонопольний комітет доведе порушення, то аптеки та постачальників можуть оштрафувати. Сума – 10% річного доходу компанії за 2019 рік.

      Як правильно користуватися масками та респіраторами

      • Вони повинні герметично прилягати до шкіри.
      • Якщо у вас густа борода або вуса – у використанні респіратора немає сенсу.
      • Перед тим, як одягнути маску, необхідно помити руки з милом або використати антисептик.
      • Не торкайтеся маски руками, коли вона на обличчі. Якщо вже є така потреба – робіть це чистими руками.
      • Замінюйте маску одразу, як вона стане вологою. 
      • Знімаючи її, не торкайтеся руками до внутрішньої частини. Після цього знову ретельно вимийте руки. 
      • Якщо вказано, що маска одноразова – вона справді одноразова, й повторне її використання не лише немає сенсу, а й підвищує ризик захворювання. 

      Як правильно користуватися маскою
      Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Медицина Новини України Новини Києва Лікування АМКУ
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