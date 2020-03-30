АМКУ порушив справу через завищення цін на маски: список аптек та постачальників

Антимонопольний комітет відкрив справу проти виробників, постачальників та продавців медичних масок у Києві. Причина – на час карантину ціни на засоби захисту зросли у понад 10 разів.

Скарги до АМКУ щодо подорожчання медичних масок надходять від початку березня 2020 року. Про це повідомив у фейсбуці голова Київського відділення комітету Олексій Хмельницький.

Зверніть увагу Антимонопольний комітет відкрив справу через завищення цін: список магазинів

За його словами, ще до виявлення в Україні перших випадків коронавірусу в аптеках столиці почали зникати одноразові медичні маски, а згодом й види масок.

З оголошенням карантину цей товар зник з полиць взагалі, або ж продавався за цінами, які більше ніж у 10 разів перевищували ціни на початку березня,

– наголосив Хмельницький.

Наразі одну маску можна придбати за ціною 24 – 30 гривень.

Голова Київського відділення комітету додав, що таке здорожчання медичних масок може свідчити про узгодження дій представників ринку.

Розслідування розпочали щодо таких аптек:

"Аптека низьких цін ТМ";

"Аптека низьких цін плюс";

"Столичний медичний альянс";

"Віталюкс";

"Аптекарь";

"Сіріус-95";

"Геліантус";

"Аптечне об’єднання "Біокон";

"Фармація";

"Аптека низьких цін К";

"Аптека №1 Трансфарм";

"Благодія";

"Лекфарм";

"Аптека АНЦ";

"Аптека НЦ";

"Рецепти життя";

"Цитрус-фарм";

"Альго-Фарм";

А також щодо таких постачальників масок:

"Фірма "Технокомплекс";

"Калина медична виробнича компанія";

"Стиролоптфармторг";

"ТД "Кампус котон клаб";

"Вік-А";

"Оптіма-Фарм, ЛТД".

Якщо Антимонопольний комітет доведе порушення, то аптеки та постачальників можуть оштрафувати. Сума – 10% річного доходу компанії за 2019 рік.

Як правильно користуватися масками та респіраторами

Вони повинні герметично прилягати до шкіри.

Якщо у вас густа борода або вуса – у використанні респіратора немає сенсу.

Перед тим, як одягнути маску, необхідно помити руки з милом або використати антисептик.

Не торкайтеся маски руками, коли вона на обличчі. Якщо вже є така потреба – робіть це чистими руками.

Замінюйте маску одразу, як вона стане вологою.

Знімаючи її, не торкайтеся руками до внутрішньої частини. Після цього знову ретельно вимийте руки.

Якщо вказано, що маска одноразова – вона справді одноразова, й повторне її використання не лише немає сенсу, а й підвищує ризик захворювання.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу