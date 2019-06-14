17:44
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
      Вєсті.UA
      21:38, 13 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, 13 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP

      АМКУ впроваджує світові стандарти забезпечення прав суб'єктів розслідування, – Терентьєв

      35 Читать новость на русском
      Юрій Терентьєв
      Юрій Терентьєв / politeka.net

      Антимонопольний комітет України вводить світові стандарти забезпечення процесуальних прав суб'єктів. Тобто, якщо стосовно певного бізнесу починається розслідування, то найбільш ефективним способом з одного боку уникнути звинувачень в корупції, з іншого боку уникнути політичного або іншого тиску, це робити публічно і відкрито ті дії, до яких вдаються у АМКУ.

      У цьому переконаний голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв. В ефірі телеканалу "112 Україна" він розповів про нововведення у діяльності відомства.

      Ще однією зміною до підходу в роботі антимонопольного комітету стало, за словами Терентьєва, донесення до бізнесу чіткої позиції АМКУ про те, які дії бізнесу комітет засуджує, а не сліпе штрафування учасників ринку.

      "Якщо раніше, на жаль, рішень Антимонопольного комітету не завжди було зрозуміло, що саме Антимонопольний комітет засуджує, яке саме позитивну поведінку ми хочемо сформувати у великого бізнесу або, наприклад, енергетичних компаній, або хімії, або транспорту, аеропортів, і що саме ми хочемо бачити. І тому ми почали формувати чіткий зрозумілий підхід в рішеннях і, скажімо так по простому, почали називати проблему такою, яка вона є насправді. Тобто не ховати її, не шукати більш простий спосіб оштрафувати суб'єкт, а виконувати більш складну задачу – показати, що саме Антимонопольний комітет засуджує", – повідомив голова АМКУ.

      В якості прикладу Терентьєв навів ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів. "Коли ми бачили, що ціни на автозаправних станціях, на стелах скрізь однакові. Шість основних гравців сегменту імпортного палива підтримували протягом майже річного періоду однакові ціни на стелах. При цьому котирування Platts (котирування ринку нафти), досить інтенсивно змінювалися в бік переважно падіння. Тобто ми бачили, що коли трохи дорожчає нафта, бензин одночасно підвищувався в ціні і ціни стабілізуються на повністю однаковому рівні. Коли він зменшується - нічого не відбувається", – розповів Терентьєв.

      Після проведення розслідування рішення АМКУ і його схвалення з боку судової системи, ситуація змінилася.

      "Зараз ми бачимо, що якщо раніше шість основних гравців (мережі автозаправних станцій, – ред.) дотримувалися однаковою цінової політики, то місяць тому ми прийняли нове рішення і тільки три з них, скажімо так, підтримують подібну комерційну практику. І це тільки один приклад, коли чітко сформульоване розуміння проблеми антимонопольним комітетом призводить до того, що суб'єкти починають змінювати свою діяльність, оскільки ніхто, принаймні мало суб'єктів, свідомо хочуть бути правопорушниками", – резюмував глава АМКУ.

      blog_ava
      Як варити рис: рецепт правильного приготування
      сьогодні
      5857
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Захисники Мар'їнки: надіємося на краще, готові – до будь-чого!
      сьогодні , 17:01 Захисники Мар'їнки: надіємося на краще, готові – до будь-чого!
      Володимир Патола
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні , 16:30 Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      Інна Жолобович 9015
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Слуги народу: про таємниці списків Зеленського, Вакарчука, Порошенка, Садового та Саакашвілі
      сьогодні , 15:50 Слуги народу: про таємниці списків Зеленського, Вакарчука, Порошенка, Садового та Саакашвілі
      495
      Раніше на відпочинок: про що йдеться в рішенні Конституційного суду, яке змінює пенсійну реформу
      сьогодні , 16:02 Раніше на відпочинок: про що йдеться в рішенні Конституційного суду, яке змінює пенсійну реформу
      Ірина Поліщук 1674
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук