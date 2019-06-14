АМКУ впроваджує світові стандарти забезпечення прав суб'єктів розслідування, – Терентьєв

Антимонопольний комітет України вводить світові стандарти забезпечення процесуальних прав суб'єктів. Тобто, якщо стосовно певного бізнесу починається розслідування, то найбільш ефективним способом з одного боку уникнути звинувачень в корупції, з іншого боку уникнути політичного або іншого тиску, це робити публічно і відкрито ті дії, до яких вдаються у АМКУ.

У цьому переконаний голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв. В ефірі телеканалу "112 Україна" він розповів про нововведення у діяльності відомства.

Ще однією зміною до підходу в роботі антимонопольного комітету стало, за словами Терентьєва, донесення до бізнесу чіткої позиції АМКУ про те, які дії бізнесу комітет засуджує, а не сліпе штрафування учасників ринку.

"Якщо раніше, на жаль, рішень Антимонопольного комітету не завжди було зрозуміло, що саме Антимонопольний комітет засуджує, яке саме позитивну поведінку ми хочемо сформувати у великого бізнесу або, наприклад, енергетичних компаній, або хімії, або транспорту, аеропортів, і що саме ми хочемо бачити. І тому ми почали формувати чіткий зрозумілий підхід в рішеннях і, скажімо так по простому, почали називати проблему такою, яка вона є насправді. Тобто не ховати її, не шукати більш простий спосіб оштрафувати суб'єкт, а виконувати більш складну задачу – показати, що саме Антимонопольний комітет засуджує", – повідомив голова АМКУ.

В якості прикладу Терентьєв навів ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів. "Коли ми бачили, що ціни на автозаправних станціях, на стелах скрізь однакові. Шість основних гравців сегменту імпортного палива підтримували протягом майже річного періоду однакові ціни на стелах. При цьому котирування Platts (котирування ринку нафти), досить інтенсивно змінювалися в бік переважно падіння. Тобто ми бачили, що коли трохи дорожчає нафта, бензин одночасно підвищувався в ціні і ціни стабілізуються на повністю однаковому рівні. Коли він зменшується - нічого не відбувається", – розповів Терентьєв.

Після проведення розслідування рішення АМКУ і його схвалення з боку судової системи, ситуація змінилася.

"Зараз ми бачимо, що якщо раніше шість основних гравців (мережі автозаправних станцій, – ред.) дотримувалися однаковою цінової політики, то місяць тому ми прийняли нове рішення і тільки три з них, скажімо так, підтримують подібну комерційну практику. І це тільки один приклад, коли чітко сформульоване розуміння проблеми антимонопольним комітетом призводить до того, що суб'єкти починають змінювати свою діяльність, оскільки ніхто, принаймні мало суб'єктів, свідомо хочуть бути правопорушниками", – резюмував глава АМКУ.