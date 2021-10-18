Тієї експертизи, що адекватна в оцінках минулого, теперішнього і потенційного майбутнього. На нашу користь зіграло те, що в Росії Україну розцінювали як щось від початку зрозуміле й нескладне.

Цікаво Релігія підозрілих: Росія закріпила цинізм на своїх державних знаменах

Родичі під Житомиром, прогулянки Хрещатиком чи відпочинок у Ялті – у Москві це вважали за перепустку в експерти й вхідний квиток на телеканали. Україну в Росії сприймали в межах радянської дихотомії.

У Кремля вірили, що Україна "посиплеться"

Коли одна половина країни "такі ж, як і ми, що тут обговорювати". А інша – "зовсім не такі, як ми, що тут обговорювати". Ніхто не цікавився напівтонами. Аналіз підмінили гаслами. Експертизу – патріотизмом. І саме це допомогло Україні.

Москва була переконана, що Україна посиплеться, як картковий будиночок. Що все її лівобережжя прийме триколори. Що Схід і Південь в єдиному пориві рушать воювати за "рускій мір".



У Росії не врахували добровольчі батальйони / Фото Armyinform

Кремль не врахував волонтерський рух. Добровольчі батальйони. Російськомовний український патріотизм. Він не врахував народження політичної нації, яка об'єднала тих, хто в етнічний проєкт вписатися не міг.

Для Москви став великою несподіванкою весь той низовий порив, що охопив Україну. Включно з тими областями, які Росія звично вважала за власну батьківщину. Вона й не могла це все вирахувати. Тому що для цього треба було Україну вивчати. Досліджувати. Аналізувати.

Без дурних ідеологем та безглуздої самовпевненості. А якщо ваш постачальник інформації про Україну – прокремлівський пропагандист, то у вас немає інформації про Україну.

Утім, такі перекручення там панують не лише щодо України. Пригадую, як невдовзі після початку війни секретар Радбезу Росії Ніколай Патрушев в інтерв'ю "Комерсанту" заявив, що Мадлен Олбрайт вимагала відібрати у Росії Сибір та Далекий Схід.

Як росіяни створюють фейки

Звісно, Мадлен Олбрайт нічого подібного не казала. Цей фейк з'явився у 2006 році. Тоді "Російська газета" опублікувала інтерв'ю з таким собі відставним генералом федеральної служби охорони Борисом Ратніковим.



Борис Ратніков та Мадлен Олбрайт / Колаж 24 каналу

У ньому він заявив, що його колеги телепатично проникали у підсвідомість Мадлен Олбрайт, щоби з'ясувати її плани та задуми. І, мовляв, під час цих сеансів вони й довідалися про "Сибір", "Далекий Схід" і плани Заходу їх відібрати.

Читайте також Встигли спалити всі мости з Україною: у мешканців ОРДЛО не залишилось альтернатив крім Кремля

За 9 років цю конспірологічну нісенітницю почав повторювати вголос секретар ради безпеки Росії Ніколай Патрушев. З'ясувалося, що кремлівське керівництво дивиться російське телебачення. Що вони перетворилися на "загітованих агітаторів".

Немає сенсу сподіватися, що за закритими дверима ці люди здатні міркувати розумно і тверезо. Вони щиро вірять у те, з чого ми звикли сміятися. І що довше таке становище лишатиметься – то краще.

Що неадекватнішим буде їхній опис реальності – то неефективнішими будуть їхні кроки. Кожне нове одкровення про "хунту" чи "фашистів" – чергова підмога для Києва. Коли Кремль говорить про Україну дурниці – то не є небезпечним. Небезпечно – якщо він навчиться бути адекватним. А тому – хай живуть розіп'яті снігурі!