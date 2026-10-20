Про це повідомив під час пресконференції у Харкові командувач угруповання "Центр", бригадний генерал Андрій Білецький.

Яких вдалося досягти результатів?

За словами Андрія Білецького, поки Третій армійський корпус проводив операцію "Вівальді" на Лиманщині, на Слов'янсько-Краматорському напрямку угруповання військ "Схід" втратило значні ділянки фронту. Крім того, фактично втрачена була й Костянтинівка.

Втім, за останній місяць ситуація дещо змінилася: швидкість просування російської армії знизилася в декілька разів.

Вона фактично зупинилася. А на північній ділянці 11-го корпусу, тобто в напрямку Миколаївки, Піскунівки, Рай-О, вона не тільки зупинилася, а й повернулася в зворотний бік. Там ми скоріше повертаємо території, ніж противник,

– заявив Білецький.

Які напрямки охоплює угрупування "Центр"?

До складу угрупування військ "Центр" входять три корпуси – 3, 11 та 19. Білецький уже призначив нових командирів цих корпусів. Ними стали Дмитро Рогозюк, Еміль Ішкулов та Валерій Скред відповідно.

Зона відповідальності угрупування простягається від південних підступів Куп'янська-Вузлового до Костянтинівки включно. Тобто, до смуги відповідальності входять Борова, Лиман, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.

Це ключова ділянка на цьому етапі війни і це 26% фронту, тобто кожен четвертий кілометр фронту зараз безпосередньо в нашому угрупованні,

– додав Андрій Білецький.

Він наголосив, що не бачить сенсу стояти на цих напрямках виключно в обороні. За його словами, очікується позитивна динаміка на напрямку всіх трьох корпусів.

Нагадаємо, що Третій армійський корпус за результатами операції "Вівальді" зірвав стратегічний намір армії Росії на 2026 рік – обійти Донецьку область через Добропілля та Барвінкове.

Після розгрому російські війська відмовилися від цього плану, а 144-та дивізія 20-ї армії РФ фактично перестала існувати як організована військова сила.

За підсумками операції під контроль України повернули 277 квадратних кілометрів території, а втрати противника перевищили 8 тисяч особового складу вбитими та пораненими.