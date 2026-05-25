Українському блогеру можуть заборонити в'їзд до всієї Шенгенської зони після скандалу в Польщі

Український інфлюенсер, який на спорткарі незаконно заїхав до озера Морське Око у польському нацпарку, вже повернувся в Україну. Польська поліція ініціювала процедуру, яка може обернутися для нього п'ятирічною забороною на в'їзд до країн Шенгенської зони.

Покарання розглянуть вже найближчим часом. Про це пише Polsat News.

Що планує зробити Польща як покарання для українського блогера?

Поліція звернулася до Управління у справах іноземців із проханням видати чоловікові п'ятирічну заборону на в'їзд до Польщі. Таке рішення також може автоматично поширюватися на всі країни Шенгенської зони.

Речник Карпатського відділення прикордонної служби майор Богуміл Стройний пояснив, що щодо іноземців, які порушують польське законодавство, можуть застосовувати процедуру примусового залишення країни або депортації – добровільно чи під конвоєм. За його словами, навіть попри те, що українець уже виїхав із Польщі, процедура може бути завершена формально. У разі ухвалення рішення інформація про заборону буде внесена до прикордонних систем, що унеможливить повторний в'їзд не лише до Польщі, а й до інших держав Шенгенської зони.

Нагадаємо, що скандал набув широкого розголосу після появи відео, на якому спорткар рухається територією біля озера Морське Око – однієї з найвідоміших природних пам'яток Польщі. В'їзд приватного транспорту до цієї зони суворо заборонений через природоохоронний статус території.

Довідково. Морське Око – найбільше та найвідоміше гірське озеро в польських Татрах, розташоване на висоті 1395 метрів у Татранському національному парку. Воно відоме кришталево чистою бірюзовою водою та краєвидами на гірські вершини, зокрема Мніх і Риси. Дістатися можна з міста Закопане до парковки Палениця Бяльчанська, звідки до озера веде пішохідна дорога довжиною близько 8 – 9 кілометрів (приблизно 2 – 2,5 години ходьби). Також доступні кінні підводи.

Андрій Гаврилів пояснив, що не знав про те, що порушує закон. За його словами, коли він зрозумів, що порушив правила, зробив фото і одразу поїхав, після чого його зупинила поліція та виписала штраф.

Після інциденту історія набула розголосу в польських медіа та викликала обурення суспільства, оскільки штраф у 100 злотих назвали надто м'яким, адже зазвичай це штраф у щонайменше 5000 злотих. Згодом польська влада ініціювала жорсткіші заходи – блогеру заборонили в'їзд до країни на 5 років.