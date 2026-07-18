Андрій Оністрат звільняється з армії, бо його раптово перевели на посаду "головного паперовода"

Офіцер ЗСУ Андрій Оністрат повідомив, що подав рапорт на звільнення зі служби. Причиною стало рішення про переведення його на посаду головного паперовода.

Офіцер вважає переведення покаранням за підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова. Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

Чому Оністрат йде з війська?

Оністрат розповів, що увечері йому стало відомо, що вже готовий наказ про його переведення головним папероводом у 17-ий корпус.

Військовий пов'язує своє переведення з підтримкою виробника дронів "Вирій" або дописами про Михайла Федорова.

Довідка: У виробника дронів Vyriy Industries та її директора Олексія Бабенка на початку липня ДБР провело обшуки. Компанії закидають штучне завищення вартості безпілотників, які постачалися державі. Vyriy тим часом спростовує усі звинувачення.

Офіцер каже, що за 32 хвилини він написав рапорт в застосунку "Армія+". Документи для звільнення у нього вже всі були. Адже він одного разу вже готував їх.

За словами Оністрата, це було тоді, коли "екскомандир 68-ї бригади Олексій Шум відібрав у нього колектив 68 РУБАКа".

Врятував мене тоді тільки Михайло (Федоров – 24 Канал). Він пішов до Залужного і підписав мій перевод,

– пригадав військовий.

Нагадаємо, що Андрій Оністрат – капітан ЗСУ, засновник батальйону безпілотних авіаційних комплексів Шершні Довбуша у складі 68-ї окремої єгерської бригади. Раніше він очолював спостережну раду Банку Національний Кредит, який у 2015 році Національний банк визнав неплатоспроможним і розпочав його ліквідацію.

До слова, раніше у відставку подав заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров. Своє рішення він пояснив кадровими змінами у Міноборони. На думку військового, "призупинка Михайла Федорова є великим злом для оборонної здатності країни".