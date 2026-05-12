Єрмаку оголосили підозру: його адвокат каже, що це "було неочікувано"

Адвокат ексголови Офісу Президента Андрія Єрмака відкидає звинувачення у його причетності до легалізації 460 мільйонів гривень. Ба більше, він "не очікував" вручення підозри.

Про це адвокат Ігор Фомін повідомив в етері Суспільного.

Дивіться також У Зеленського зробили першу заяву про підозру Єрмаку

Що каже сторона захисту?

Після вручення підозри Андрію Єрмаку його адвокат заявив журналістам, що вважає її "безпідставною".

Не треба бути професійним юристом, щоб запитати себе: чиї кошти мав відмивати Єрмак в якомусь будівництві? Як на мене, ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском,

– вважає Ігор Фомін.

Він також додав, що для сторони захисту стало неочікуваним вручення підозри. Адвокат запевнив, що й надалі надаватиме правову оцінку діям у справі.

Крім того, Фомін відреагував на оприлюднені плівки, де згадується, ймовірно, ексочільник Офісу Президента.

Ну, плівки, ну, яке ми маємо відношення до будь-яких плівок. Ви там чули голос пана Єрмака десь, хоч раз?,

– запитав адвокат Фомін.

Як відреагував Єрмак?

Для журналістів "Української правди" Андрій Єрмак 11 травня відповів, що "не буде зараз нічого коментувати". Мовляв, надасть відповідь після завершення слідчих дій.

На уточнення медіа щодо причетності до будівництва кооперативу "Династія" Єрмак сказав, що нібито не має жодного будинку, а лише одну квартиру та одну машину.

"Схеми" запитали, чи належить йому прізвисько "Хірург" на плівках, на що ексголова ОП відповів: "Моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає".

У чому підозрюють Єрмака?

УП з посиланням на джерела 11 травня повідомляла про проведення слідчих дій, пов'язаних з колишнім головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Згодом НАБУ та САП підтвердили, що викрили організовану групу, що могла легалізувати 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Одному з її учасників вручили підозру. Йдеться про ексголову ОП. Йому може загрожувати від 8 до 12 років з конфіскацією майна.