"Слуга народу" не задекларував свій коштовний годинник Rolex: фото
Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Задорожний засвітив у Верховній Раді коштовний годинник Rolex. Його вартість стартує від 17 тисяч доларів.
Світлину з Верховної Ради опублікувало видання "Апостроф".
Важливо Труханова судитимуть за те, що не вказав майно дружини в декларації
Здавалося б, що поганого у коштовному годиннику нардепа? А те, що швейцарського годинника немає у щорічній декларації Задорожного.
Невідомо, коли саме Задорожний придбав годинник моделі Rolex Submariner. Не виключено, що йому могли подарувати такий недешевий подарунок. У будь-якому випадку, нардеп мав вказати це у своїй щорічній декларації.
У "слуги народу" помітили незадекларований годинник Rolex / Фото "Апостроф"
Чим ще володіє Андрій Задорожний: головне
Згідно з електронною декларацією, у своїй власності нардеп має:
- квартиру у Києві;
- житловий будинок;
- декілька нежитлових споруд;
- низку земельних ділянок під Києвом та на Чернігівщині;
- автомобілі Audi та Abarth, а також човен Crestliner.
Загалом у готівці нардеп зберігає 124 тисячі євро.