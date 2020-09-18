Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Задорожний засвітив у Верховній Раді коштовний годинник Rolex. Його вартість стартує від 17 тисяч доларів.

Світлину з Верховної Ради опублікувало видання "Апостроф".

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Здавалося б, що поганого у коштовному годиннику нардепа? А те, що швейцарського годинника немає у щорічній декларації Задорожного.

Невідомо, коли саме Задорожний придбав годинник моделі Rolex Submariner. Не виключено, що йому могли подарувати такий недешевий подарунок. У будь-якому випадку, нардеп мав вказати це у своїй щорічній декларації.



У "слуги народу" помітили незадекларований годинник Rolex / Фото "Апостроф"

Чим ще володіє Андрій Задорожний: головне

Згідно з електронною декларацією, у своїй власності нардеп має:

квартиру у Києві;

житловий будинок;

декілька нежитлових споруд;

низку земельних ділянок під Києвом та на Чернігівщині;

автомобілі Audi та Abarth, а також човен Crestliner.

Загалом у готівці нардеп зберігає 124 тисячі євро.