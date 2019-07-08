18:11
8 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Андрій Білецький закликав арештувати Медведчука за державну зраду

      150 Читать новость на русском
      Андрій Білецький
      Андрій Білецький / uk.wikipedia.org

      Лідер об’єднаних націоналістів, ВО "Свобода", закликав президента України діяти рішуче і заарештувати очільника політради "Опозиційної платформи – За Життя" Віктора Медведчука.

      Про це Андрій Білецький написав сьогодні, 8 липня, у своєму блозі для видання "Українська правда".

      Йдеться про намір Віктора Медведчука організувати телеміст між українським телеканалом NewsOne і російським телеканалом "Росія 24". Телеміст мали намір провести сьогодні, але його довелося скасувати через вкрай негативну реакцію з боку громадськості, СБУ, Нацради з питань телебачення та радіомовлення та президента України Володимира Зеленського.

      Очільник об’єднаних націоналістів Андрій Білецький позитивно оцінив таку реакцію з боку чинного президента і відповідних служб, однак додав, що самих тільки слів у цій ситуації недостатньо.

      "Телеміст між державним російським каналом і формально українським – скасовано. Їм вже не треба поговорити. Весь державний апарат України включився в режим заговорювання: дуже правильні слова і доручення СБУ, реакція Нацради з питань телебачення та радіомовлення, відеозвернення Володимира Зеленського. Але країна чекає не слів та доручень. Країна чекає дій", – написав Андрій Білецький.

      Зауважимо, що саме зараз у Києві, біля Адміністрації президента, відбувається масова акція протесту за участю об’єднаних українських націоналістів – "Національного Корпусу", ВО "Свобода", "Правого сектору". Учасники мітингу вимагають від Володимира Зеленського негайно заарештувати Віктора Медведчука за державну зраду.

      Нагадаємо, що українські націоналісти братимуть участь у дострокових парламентських виборах у складі єдиної політсили – за списком ВО "Свобода". Очолює список Олег Тягнибок, другий номер – Андрій Білецький. До першої п’ятірки також увійшли Андрій Тарасенко, Дмитро Ярош і Руслан Кошулинський.

      blog_ava
      Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
      сьогодні
      13021
      Теги: Новини політики Віктор Медведчук Андрій Білецький Національний корпус ВО "Свобода" Опозиційна платформа – За життя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Легалізація медичного канабісу: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 18:01 Легалізація медичного канабісу: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 61
      Очищення чи піархід: кого виключили зі списку партії Зеленського і що це означає
      сьогодні , 17:00 Очищення чи піархід: кого виключили зі списку партії Зеленського і що це означає
      Наталя Ромашова 531
      Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      27 червня , 17:00 Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      429
      На які зміни у законодавстві готові піти партії заради правосуддя
      сьогодні , 16:00 На які зміни у законодавстві готові піти партії заради правосуддя
      Андрій Андрушків 205
      Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      ОПИТУВАННЯ
      сьогодні , 15:19 Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      1324
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук