Андрій Білецький закликав арештувати Медведчука за державну зраду

Лідер об’єднаних націоналістів, ВО "Свобода", закликав президента України діяти рішуче і заарештувати очільника політради "Опозиційної платформи – За Життя" Віктора Медведчука.

Про це Андрій Білецький написав сьогодні, 8 липня, у своєму блозі для видання "Українська правда".

Йдеться про намір Віктора Медведчука організувати телеміст між українським телеканалом NewsOne і російським телеканалом "Росія 24". Телеміст мали намір провести сьогодні, але його довелося скасувати через вкрай негативну реакцію з боку громадськості, СБУ, Нацради з питань телебачення та радіомовлення та президента України Володимира Зеленського.

Очільник об’єднаних націоналістів Андрій Білецький позитивно оцінив таку реакцію з боку чинного президента і відповідних служб, однак додав, що самих тільки слів у цій ситуації недостатньо.

"Телеміст між державним російським каналом і формально українським – скасовано. Їм вже не треба поговорити. Весь державний апарат України включився в режим заговорювання: дуже правильні слова і доручення СБУ, реакція Нацради з питань телебачення та радіомовлення, відеозвернення Володимира Зеленського. Але країна чекає не слів та доручень. Країна чекає дій", – написав Андрій Білецький.

Зауважимо, що саме зараз у Києві, біля Адміністрації президента, відбувається масова акція протесту за участю об’єднаних українських націоналістів – "Національного Корпусу", ВО "Свобода", "Правого сектору". Учасники мітингу вимагають від Володимира Зеленського негайно заарештувати Віктора Медведчука за державну зраду.

Нагадаємо, що українські націоналісти братимуть участь у дострокових парламентських виборах у складі єдиної політсили – за списком ВО "Свобода". Очолює список Олег Тягнибок, другий номер – Андрій Білецький. До першої п’ятірки також увійшли Андрій Тарасенко, Дмитро Ярош і Руслан Кошулинський.