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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Андрій Садовий запропонував давати українське громадянство українській діаспорі

885 Читать новость на русском
Андрій Садовий
Андрій Садовий / Апостроф

Протягом перебування в Нью-Йорку мер Львова Андрій Садовий провів численні зустрічі з лідерами української громади міста в Українському інституті, кредитній спілці "Самопоміч" а також в Українському музеї на відкритій зустрічі з українцями Нью-Йорка.

Під час неї Андрій Садовий озвучив ідею, аби розпочати процедуру змін до українського законодавства з метою відкрити можливість отримання українського громадянства представниками української діаспори.

Дуже багато українців в світі продовжують жити справами України, допомагати своїй країні. Я не розумію, чому ми не можемо надавати їм громадянство. Всі українці світу мають мати право на це. Виняток мусить становити лише факт наявності другого громадянства країни-агресора,
– поділився ідеєю мер Львова.

Під час зустрічі з громадою Нью-Йорка місцеві активісти також поцікавились думкою Андрія Садового щодо останніх подій в Києві, де відбулась силова зачистка наметового містечка протестувальників під Верховною радою.

"Люди мають право на протест. Цей пікет з’явився з чіткими вимогами – нове виборче законодавство, Антикорупційний суд і позбавлення недоторканності. Це нормальні вимоги патріотів України. Коли я побачив, як цих людей, які пройшли війну, бачили смерть і самі готові були померти за Україну, б’ють і ставлять на коліна – я таке ніколи не зможу забути і пробачити", – заявив Андрій Садовий.

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Андрій Садовий під час зустрічі з українською діаспорою у Нью-Йорку

Протягом 4-8 бересня мер Львова вирушає до Вашингтона де разом з віце-спікером Оксаною Сироїд, головою фракції Об’єднання “Самопоміч” у Верховній раді Олегом Березюком та народним депутатом Сергієм Кіралем проведе серію зустрічей з представниками американської влади та аналітичних установ.

Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Нью-Йорк
Джерело: 24 Канал
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