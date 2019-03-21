Андрій Садовий заявив, що більше не буде мером Львова

Очільник Львова зізнався, що прийняв для себе остаточне рішення більше не балотуватися на пост міського голови.

Про це Андрій Садовий в ефірі телеканалу ZIK.

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Закінчується моя третя каденція на посаді голови Львова – я був мером 13 років. Я би дуже хотів, щоб після мене приходили молодші, мудріші, талановитіші та більш успішні люди, і я максимально їх підтримуватиму. Моє завдання сьогодні – працювати на рівні держави, адже тільки так я можу допомогти і Львову, і Одесі, і Харкову, і Миколаєву. Адже сьогодні до 80% міст знаходяться під впливом криміналітету, і також я бачу, як криміналітет хоче залізти до Львова – я цього не дозволю!

– заявив Садовий.

Водночас мер Львова наразі остаточно не визначився, який вектор роботи обрати для себе на майбутнє – політику чи владу.

Садовий зауважив, що "планувати в Україні щось наперед – це невигідна справа". Він наголосив, що головною його метою є розбудова країни у якій хочеться жити.

Дивіться відео: Садовий заявив, що більше не балотуватиметься на пост міського голови Львова