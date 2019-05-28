17:01
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гундяй будує по 8 храмів за добу
      Вєсті Кремля
      22:46, 27 травня
      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
      Вєсті.UA
      21:49, 27 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Андрій Сенченко заявив, що йде з "Батьківщини"

      111 Читать новость на русском
      Андрій Сенченко
      Андрій Сенченко

      Один з головних соратників Юлії Тимошенко, Андрій Сенченко – заявив про вихід з ВО "Батьківщина".

      В штабі Тимошенко Сенченко вважався фахівцем з оборонної тематики і стратегом з питань деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу. Його позиціювали як кандидатуру на посаду міністра оборони.

      Сенченко відомий як один з лідерів парламентської опозиції Віктору Януковичу та комендант Жовтневого палацу під час Революції Гідності. З березня по серпень 2014 року був т.в.о. заступника голови Адміністрації президента України. Після того, як українські військові залишили Крим, він шляхом складних переговорів добився виведення з окупованого півострову більш аніж 3500 одиниць озброєння і військової техніки ЗСУ на загальну суму понад 1,5 мільярди доларів США. Сенченко також вів переговори і очолював вдалу операцію з обміну сорока українських військових, журналістів і громадських активістів на одного російського диверсанта. Вважається організатором водної блокади Криму.

      Політик пояснив своє рішення розбіжностями в оцінці небезпек, котрі виникли перед країною після виборів президента України. Але прощаючись, засвідчив свою повагу до лідера "Батьківщини" та повідомив, що планує зосередитись на формуванні нового політичного руху.

      "Сьогодні я прийняв важливе і дуже непросте для мене рішення про вихід з партії "Батьківщина". Я присвятив цій команді 14 років свого життя і залишався поруч з Юлією Тимошенко в найтяжчі для неї і партії часи. В мене немає конфлікту з Юлією Володимирівною, до якої я ставлюсь з великою повагою. Проте сьогодні країна знову опинилась у вкрай небезпечному становищі, і наші підходи до стратегії дій і формування команди, здатної подолати виклики, суттєво відрізняються.

      Розчарування діями і бездіяльністю політиків, що прийшли до влади після Революції Гідності, відсутність системних зусиль з відновлення миру, без територіальних і політичних поступок агресору, призвели до зростання підтримки антиукраїнських сил. Це створює реальні передумови для формування в наступному парламенті більшості, ворожої до нашої держави. Вже зараз зрозуміло, що завдання цих сил – капітуляція нашої країни у війні з Російською Федерацією та остаточне знищення незалежної України.

      Саме тому стрижнем демократичної проукраїнської коаліції в наступному парламенті країни повинна стати політична сила, що зосередиться на реальному досягненні миру через перемогу, і на глибокій модернізації економіки, необхідної для входження нашої держави до 20 найбільш економічно розвинених країн світу. Таку силу можливо сформувати лише спираючись на широке громадсько-політичне об’єднання патріотичних сил України. Команда громадського руху "Сила права", до якої я належу, готова стати надійною складовою такого об’єднання.

      Перемога у протистоянні з Російською Федерацією, безпека і добробут країни і кожної української родини мають стати головними пріоритетами майбутньої парламентської коаліції та уряду України, – повідомив Сенченко на власній Facebook сторінці.

      Андрій Сенченко уродженець Криму, Народний депутат України V, VI, VII скликань. В період з 1993 по 1997 роки – заступник голови Ради міністрів, віце-прем'єр з питань економіки і економічних реформ Автономної Республіки Крим. В 1994 році очолював операцію українських спецслужб, що завадила РФ відокремити АР Крим від України руками проросійського політика Юрія Мєшкова.

      2001-2006 – голова наглядової ради ЗАТ "Сучасні інформаційні технології". В 2007 року в рейтингу 100 найбільших платників податків – кандидатів у депутати посів 24 місце, зовсім трохи поступившись Рінату Ахметову. Станом на зараз більшість активів політика конфіскована окупантами в Криму.

      Андрій Сенченко – голова громадського правозахисного руху "Сила права" – з листопада 2014 року об’єднує дипломатів, фахівців з безпеки та міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням завданих російською збройною агресією шкоди учасникам бойових дій, членам їхніх родин, вимушеним переселенцям, мешканцям зони бойових дій та окупованих територій. На сайті руху оприлюднено біля семисот судових рішень, якими доведені факти військової агресії, окупації та завданих збитків, а також заарештовані перші російські активи на суму 3,5 мільярди доларів. Кошти мають піти на виплати компенсацій постраждалим громадянам України.

      Реакція Юлії Тимошенко та ВО "Батьківщина" на заяву політика наразі невідома.

      blog_ava
      Петиція за відставку Зеленського зібрала 60 тисяч голосів, її скерували на розгляд
      сьогодні
      53205
      Теги: Новини політики ВО Батьківщина
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обещал уничтожать украинских военных: сторонники "ЛНР" собрался на выборы в Раду
      сьогодні , 17:02 Обещал уничтожать украинских военных: сторонники "ЛНР" собрался на выборы в Раду
      Блог Соцмережі 13
      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО
      сьогодні , 17:01 Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО
      Ірина Вихрущ 11139
      Уряд посилив вимоги для туроператорів: що зміниться
      сьогодні , 16:04 Уряд посилив вимоги для туроператорів: що зміниться
      Тетяна Мартинюк 365
      Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР"
      сьогодні , 15:10 Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР"
      Злой Одессит 781
      Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      сьогодні , 14:20 Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      Євгенія Мазур 3369
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук