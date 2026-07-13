Екснардепа Деркача засудили до 15 років в’язниці за держзраду

Судові органи України ухвалили суворе рішення щодо колишнього високопосадовця, який перейшов на бік країни-агресора. Обвинуваченому призначили тривалий термін ув'язнення та позбавили всього майна.

Вищий антикорупційний суд визнав винним у державній зраді та незаконному збагаченні колишнього народного депутата Андрія Деркача. Про це повідомили в Transparency International Ukraine.

Екснардепу призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією належного йому майна. Також його позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки.

Сьогодні ВАКС визнав винним екснардепа-втікача Андрія Деркача у держзраді та незаконному збагаченні. Покарання – 15 років позбавлення волі та повна конфіскація належного йому майна. Також Деркача позбавлено права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки,

– зазначили в організації.

Як проходив судовий процес над Деркачем?

Судовий процес проходив за процедурою спеціального судового провадження, оскільки обвинувачений переховується від правосуддя. За наявною інформацією, колишній політик перебуває на території Російської Федерації, де активно підтримує чинний режим.

Судові дебати у справі тривали з 9 по 23 червня, а 10 липня сторони скористалися правом останніх реплік. Прокурор наполягав на беззаперечності вини, тоді як сторона захисту заперечувала співпрацю з російськими спецслужбами, називала дії підсудного законними депутатськими повноваженнями та просила про повне виправдання.

За версією слідства, у 2019 – 2020 роках обвинувачений регулярно зустрічався в Москві з представниками Головного управління Генштабу ЗС РФ та отримував російське фінансування для проведення пресконференцій, спрямованих на дискредитацію України на міжнародній арені.

Що відомо про діяльність екснардепа раніше?

У 2022 році Служба безпеки України заявила про вербування Деркача російською розвідкою. Згодом, у 2023 році, президент Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства, після чого Верховна Рада припинила його депутатські повноваження.

Наразі колишній український політик обіймає посаду сенатора Ради федерації РФ та входить до складу комітету з оборони та безпеки.