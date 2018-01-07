Анджеліна Джолі здивувала образом на церемонії "Золотого глобуса": фото

Актриса Анджеліна Джолі здивувала шанувальників неймовірно скромним образом на зустрічі номінантів "Золотого глобуса 2018" – у мережі зірку порівнюють зі шкільною вчителькою.

Перед публікою Джолі з'явилася в довгій темно-сірій спідниці та білій блузі. У такому скромному вбранні зірка прийшла на зустріч номінантів в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

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Джолі у цій номінації представляє свою стрічку "Спочатку вони вбили мого батька: спогади дочки Камбоджі".