Анджеліна Джолі здивувала образом на церемонії "Золотого глобуса": фото
00:41, сьогодні 8132 Читать новость на русском
Актриса Анджеліна Джолі здивувала шанувальників неймовірно скромним образом на зустрічі номінантів "Золотого глобуса 2018" – у мережі зірку порівнюють зі шкільною вчителькою.
Перед публікою Джолі з'явилася в довгій темно-сірій спідниці та білій блузі. У такому скромному вбранні зірка прийшла на зустріч номінантів в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".
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Джолі у цій номінації представляє свою стрічку "Спочатку вони вбили мого батька: спогади дочки Камбоджі".
Джерело: 24 Канал
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