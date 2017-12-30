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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Анджей Дуда пришвидшив процес знищення пам'ятників минулого століття у Польщі

22:53, 30 грудня 765 Читать новость на русском
Анджей Дуда підписав закон про декомунізацію
Анджей Дуда підписав закон про декомунізацію / Укрінформ

Президент Польщі Анджей Дуда підписав нові положення до закону про декомунізацію, згідно з якими пришвидшено знищення всіх пам'ятників радянських часів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Відомо, що очільник Польщі встановив кінцевий термін демонтажу пам'ятників часів комунізму. Так, вулиці Польщі повинні очиститись від залишків радянської епохи до 31 березня 2018 року.

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У документі також прописано, що відбудеться перейменування вулиць та публічних місць, які містять імена людей чи подій того часу. Для успішного впровадження декомунізації Польщі воєводам надаватимуться додаткові повноваження. зокрема, якщо місцева влада зволікатиме з перейменуванням вулиць, представник центральної влади сам зможе це зробити, узгодивши питання з Інститутом національної пам'яті Польщі. Рішення воєводи в такому разі не зможе оскаржуватись.

Оновлений закон про декомунізацію набуде чинності через 7 днів.

Теги: Новини політики Польща Анджей Дуда Законодавство Декомунізація
Джерело: 24 Канал
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