Анджей Дуда пришвидшив процес знищення пам'ятників минулого століття у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав нові положення до закону про декомунізацію, згідно з якими пришвидшено знищення всіх пам'ятників радянських часів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Відомо, що очільник Польщі встановив кінцевий термін демонтажу пам'ятників часів комунізму. Так, вулиці Польщі повинні очиститись від залишків радянської епохи до 31 березня 2018 року.

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У документі також прописано, що відбудеться перейменування вулиць та публічних місць, які містять імена людей чи подій того часу. Для успішного впровадження декомунізації Польщі воєводам надаватимуться додаткові повноваження. зокрема, якщо місцева влада зволікатиме з перейменуванням вулиць, представник центральної влади сам зможе це зробити, узгодивши питання з Інститутом національної пам'яті Польщі. Рішення воєводи в такому разі не зможе оскаржуватись.

Оновлений закон про декомунізацію набуде чинності через 7 днів.