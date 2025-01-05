Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командира 3 окремої штурмової бригади, полковника Андрія Білецького в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Що сказав Білецький про події в Криму у 2014 році

Андрій Білецький наголосив, що сотні і сотні тисяч людей у Криму були за Україну, десятки й десятки тисяч людей виходили на мітинги, а також готові були організовувати дружини тощо.

Полковник зазначив, що, попри те, що в Криму були різні військові частини, маючи на увазі проукраїнські або проросійські, але більшість з цих частин в перші дні були виконати наказ і обороняти кримський півострів.

Я вважаю, щодо Криму не був одно однозначної історії. Ми говоримо просто в прямому сенсі слова – здали,

– сказав Білецький.

Військовий підкреслив, що тепер всі знають, що у росіян у разі невдалої спроби анексії Криму в України була команда повертатися і "летіти на блакитному вертольоті" назад на Кубань. Але цього не відбулося, тому, за словами Андрія Білецького, так український півострів і здали.

До слова, Андрій Білецький також в інтерв'ю розповів, що не вважає перемир'я з Росією катастрофічним для України. Але лише у тому випадку, якщо наша держава буде модернізуватися, зокрема економічно, демографічно та технологічно.