У Великій Британії в містечку Рокліфф сім'я замість свого родича поховала іншу людину. Така ситуація вийшла через помилку похоронної компанії.

Тіло довелось ексгумувати, бо 13 липня його збирались кремувати. Про це повідомляє 7news.

Цікаво: У столиці Індонезії встановили труну, щоб люди серйозніше ставилися до COVID-19

Кого поховали у труні

Сім'я влаштувала похорон, не підозрюючи, що в труні лежить інша людина. Це був ще один пенсіонер із графства Північна Камбрія, однак на рік молодший від померлого родича.

Як родичі переплутали тіла

Виявилось, що розпорядник похорону, компанія "Джордж Хадсон і син", подав в морзі документи не на ту людину, чиє тіло повинні були забрати родичі. Співробітник похоронної компанії сказав, що такий випадок стався вперше за 150 років.

Про помилку сім'я довідалась вже після похорону. Їм подзвонили з моргу і запитали, коли вони заберуть тіло родича для поховання в Рокліффі.

Очевидно, сталася жахлива помилка. Ми не зрозуміли, що це було тіло іншого померлого. Ми співчуваємо сім'ям,

– сказав співробітник похоронної компанії.

Наразі місцева влада встановлює обставини інциденту.