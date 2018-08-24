Ані Лорак стане суддею російського шоу Голос
Українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролює в країні-агресора, стане суддею нового сезону російського талант-шоу "Голос".
Світлини зі знімання російського талант-шоу Ані Лорак опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Разом з Ані Лорак членами журі вокального телешоу стануть композитор Костянтин Меладзе, лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров і репер Баста.
Ані Лорак з дочкою
Ані Лорак
Нагадаємо, напередодні чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з незнайомою брюнеткою. Він ніжно погладжував супутницю по стегні та обіймав за талію, що вдалось зафіксувати очевидцям. Згодом ЗМІ довідались, що бізнесмен був в компанії Яни Беляєвої. Дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" зізналась, що має тільки дружні стосунки з Муратом.
Зраду чоловіка Ані Лорак вирішив прокоментувати її батько Мирослав Куєк. Він розповів, що самого відео не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують у цій ситуації і наголосив, що у них "все нормально". Проте після інциденту Ані Лорак опублікувала фото, на якому видно, що вона вже не носить обручку.