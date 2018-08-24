Ані Лорак стане суддею російського шоу Голос

Разом з Ані Лорак членами журі вокального телешоу стануть композитор Костянтин Меладзе, лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров і репер Баста.

Світлини зі знімання російського талант-шоу Ані Лорак опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролює в країні-агресора, стане суддею нового сезону російського талант-шоу "Голос".

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter