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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Ані Лорак стане суддею російського шоу Голос

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Ані Лорак
Ані Лорак / Instagram

Українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролює в країні-агресора, стане суддею нового сезону російського талант-шоу "Голос".

Світлини зі знімання російського талант-шоу Ані Лорак опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Разом з Ані Лорак членами журі вокального телешоу стануть композитор Костянтин Меладзе, лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров і репер Баста. 

ані лорак
Ані Лорак з дочкою

ані лорак
Ані Лорак

Нагадаємо, напередодні чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з незнайомою брюнеткою. Він ніжно погладжував супутницю по стегні та обіймав за талію, що вдалось зафіксувати очевидцям. Згодом ЗМІ довідались, що бізнесмен був в компанії Яни Беляєвої. Дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" зізналась, що має тільки дружні стосунки з Муратом.

Зраду чоловіка Ані Лорак вирішив прокоментувати її батько Мирослав Куєк. Він розповів, що самого відео не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують у цій ситуації і наголосив, що у них "все нормально". Проте після інциденту Ані Лорак опублікувала фото, на якому видно, що вона вже не носить обручку.

Теги: LifeStyle Музика Новини Росії Ані Лорак
Джерело: 24 Канал
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