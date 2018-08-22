Ані Лорак заінтригувала знімком з незнайомцем

Співачка Ані Лорак взяла приклад зі свого чоловіка Мурата Налчаджіолу: зірка публікує кадри з незнайомцями.

На фоні гучного скандалу зі зрадою чоловіка Ані Лорак відпочила в компанії незнайомця. На кадрах, які зірка опублікувала в Instagram-Stories, видно, як вона разом з чарівним брюнетом вечеряє ще з однією парою. Виглядала Ані Лорак щасливою, а її сусід за столиком не приховував посмішки.

Читайте також: Ані Лорак заплакала під час свого виступу: відео



Ані Лорак з незнайомцем

Та це не єдиний незнайомець, якого показала в соцмережі Ані Лорак. Зірка опублікувала знімок, на якому позує перед камерою з молодим хлопцем. При цьому артистка сидить в авто, вбрана у темний одяг та сонцезахисні окуляри. Між нею та загадковим хлопцем стоїть емоджі – руки з серцем.



Ані Лорак у супроводі незнайомця

Нагадаємо, що чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з незнайомою брюнеткою. Він ніжно погладжував супутницю по стегні та обіймав за талію, що вдалось зафіксувати очевидцям. Згодом ЗМІ довідались, що бізнесмен був в компанії Яни Беляєвої. Дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" зізналась, що має тільки дружні стосунки з Муратом.

Зраду чоловіка Ані Лорак вирішив прокоментувати її батько Мирослав Куєк. Він розповів, що самого відео не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують у цій ситуації і наголосив, що у них "все нормально". Проте після інциденту Ані Лорак опублікувала фото, на якому видно, що вона вже не носить обручку.