13:06
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 14°C
  • четвер
    23°C 11°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ані Лорак заінтригувала знімком з незнайомцем

2385 Читать новость на русском
Ані Лорак
Ані Лорак / Фото із соцмереж

Співачка Ані Лорак взяла приклад зі свого чоловіка Мурата Налчаджіолу: зірка публікує кадри з незнайомцями.

На фоні гучного скандалу зі зрадою чоловіка Ані Лорак відпочила в компанії незнайомця. На кадрах, які зірка опублікувала в Instagram-Stories, видно, як вона разом з чарівним брюнетом вечеряє ще з однією парою. Виглядала Ані Лорак щасливою, а її сусід за столиком не приховував посмішки. 

Читайте також: Ані Лорак заплакала під час свого виступу: відео


Ані Лорак з незнайомцем

Та це не єдиний незнайомець, якого показала в соцмережі Ані Лорак. Зірка опублікувала знімок, на якому позує перед камерою з молодим хлопцем. При цьому артистка сидить в авто, вбрана у темний одяг та сонцезахисні окуляри. Між нею та загадковим хлопцем стоїть емоджі – руки з серцем. 


Ані Лорак у супроводі незнайомця

Нагадаємо, що чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з незнайомою брюнеткою. Він ніжно погладжував супутницю по стегні та обіймав за талію, що вдалось зафіксувати очевидцям. Згодом ЗМІ довідались, що бізнесмен був в компанії Яни Беляєвої. Дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" зізналась, що має тільки дружні стосунки з Муратом

Зраду чоловіка Ані Лорак вирішив прокоментувати її батько Мирослав Куєк. Він розповів, що самого відео не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують у цій ситуації і наголосив, що у них "все нормально". Проте після інциденту Ані Лорак опублікувала фото, на якому видно, що вона вже не носить обручку.

Теги: LifeStyle Ані Лорак Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Невыученные уроки: почему Украина не среагировала на российско-грузинскую войну
сьогодні, 13:00 Невыученные уроки: почему Украина не среагировала на российско-грузинскую войну
Павло Казарін
Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве
сьогодні, 12:02 Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве
Ілля Кенігштейн
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Останні дні Сонячної системи, або Як "помиратиме" Земля
сьогодні, 11:03 Останні дні Сонячної системи, або Як "помиратиме" Земля
Борис Немировський
Пам’ятні дати 2018 року, які повинен знати кожен українець
сьогодні, 10:01 Пам’ятні дати 2018 року, які повинен знати кожен українець
Євгенія Мазур
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук