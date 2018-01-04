Аномальна погода у світі: у NASA показали вражаючу мапу

Кінець 2017 – початок 2018 років вразив особливо аномальними погодними умовами, які є наслідком глобального потепління.

Карту, яка відображає аномальні зміни, опублікувало NASA.

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У NASA зазначили, що грудень і січень є ненормально теплими для більшості країн світу. Наприклад, Каліфорнію охопили незвичні для цього зазвичай вологого періоду пожежі, а на Алясці можна кататися на бордах у футболках. При цьому інша частина США бореться з непомірними морозами.

Карта температурної аномалії базується на даних з ультразвукової спектроградіометрії зображення на космічному апараті NASA. Він показує температуру поверхні землі з 26 грудня 2017 року по 2 січня 2018 року, у порівнянні з середнім показником 2001 – 2010 років за той самий восьмиденний період.

Червоні кольори зображують райони, які були гарячішими, ніж середні; блакитні – холоднішими; білі – звичайними, а сірі – це ті, для яких не вдалося зібрати достатньо даних.