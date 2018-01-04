Кульбіда розповів про особливості дії глобального потепління на Україну

На території України середньорічна температура підвищується швидше, ніж в цілому в середньому по території земної кулі.

Про це розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, повідомляє "Радіо Свобода".

"Щодо України, то тут глобальні та регіональні тенденції майже близькі, хоча на території України середньорічна температура підвищується навіть швидше, ніж в цілому в середньому по земній кулі", – сказав він.

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Кульбіда додав, що в Україні, як і в усьому світі, починаючи з 80-их років минулого століття, розпочалося відчутне зростання річної температури повітря.

Він зазначив, що при цьому на фоні глобального потепління бувають і винятки, на кшталт, аномальних холодів.

Наприклад, рекордне значення мінусової температури, хоча більшість рекордів, яка встановлюється протягом останніх 20 років, пов’язана з літньою температурою повітря, коли практично на всій території України вона вже сягнула 40 – 42 градуси тепла,

– додав синоптик.

Він наголосив, що небезпечні природні явища (урагани, страшні снігопади, паводки, дуже сильні зливи, тривалі дощі) вписуються в теорію глобального потепління, тому що на цьому фоні "розбалансовується кліматична система, стає не такою стійкою, і все частіше з’являються такі крайні, аномальні прояви погодних умов".