В Одеській області – аномально тепла зима. Стовпчики термометрів піднімаються аж до +12 градусів. Через це у регіоні зацвіли літні квіти.

Квіти зацвіли на Новий рік. Тоді температура повітря становила +9...+12 градусів. Світлини оприлюднили на сайті "Траса Е95".

До теми Січень 2021 року буде теплішим за попередні роки, – синоптики

Фотограф Геннадій Голубєв зафіксував первоцвіти та інші рослини на узбережжі Куяльника.

Первоцвіти розпустилися під Одесою на Новий рік. І це не епізод із казки Самуїла Маршака "Дванадцять місяців",

– мовиться у підписі до фото.

На світлинах видно навіть дикі іриси. Такі квіти зазвичай розквітають навесні або на початку літа.

Що кажуть синоптики

Цьогоріч прогнозують особливо теплий січень. В Укргідрометцентрі зауважують, що температура повітря буде на 2 – 2,5 градуса вищою від середніх багаторічних значень. Проте після Різдва обіцяли морози.

Яскраві квіти під Одесою / Фото "Траса Е95":