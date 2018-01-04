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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Антикорупціонери скерували до суду справу впливового посадовця

20:03, сьогодні 1638 Читать новость на русском
Відправила провадження до суду
Відправила провадження до суду / Фото з відкритих джерел

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо екс-посадовця ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Про це повідомляє прес-служба САП.

Службовця підозрюють у скоєнні умисних службових корупційних злочинів шляхом зловживання службовим становищем та прийняття обіцянки неправомірної вигоди.

Обвинуваченому інкримінують вчинення збитків державі на понад 1,6 мільярди гривень.

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За даними слідства, екс-посадовець ПАТ "ДПЗКУ" впродовж липня – жовтня 2014 року організував підготовку та укладення зовнішньоекономічних контрактів про продаж сільськогосподарської продукції іноземним суб’єктам господарювання.

За таку послугу він планував отримати понад 660 тисяч доларів США.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна.

Теги: Новини України САП
Джерело: 24 Канал
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