Як Україна боролась з корупцією у 2017 році: найгучніші справи

Трохи більше доби до Нового року. Час підбивати підсумки року, що минає. Тема масштабного викорінення фінансових злочинів, махінацій була ключовою у виступах перших осіб держави. Президент спочатку заявив, що Україні не потрібен окремий орган, який розглядатиме справи ТОП-злочинців. Мовляв, всі суди мають бути антикорупційними. Потім подав до парламенту законопроект про створення суду.

2017 рік мав стати роком боротьби з корупцією, але став роком реваншу. Всі спроби для бажаючих не декларуватись закінчились фіаско. Однак Тетяні Чорновол таки вдалось змусити декларувати статки громадських активістів, які отримують гранти. З перевіркою декларацій високопосадовців історія окрема. Там, де журналісти корупцію знаходили, Нацагентство, яке за перевірку статків отримує кругленькі суми, порушення закону не знаходить.

Читайте також: У Генпрокуратурі похвалилися кількістю затриманих хабарників: цифра

Упродовж року у НАЗК змінилось 2 працівники, а голова залишається незмінною. Й зрозуміло чому. За півроку Наталія Корчак заробила мільйон. А поки вона виписувала собі 250-відсоткові премії, працівник агентства Ганна Соломатіна пояснила, чому українці не бачать результатів перевірок декларацій. Жінка звинуватила керівництво у фальсифікаціях та розповіла, що її дії намагались контролювати з Адміністрації Президента. Ще й шматки листування на підтвердження оприлюднила.

Виявилося, що в нас ручне НАЗК, кероване з Банкової,

– заявив член Антикорупційного комітету ВРУ Віктор Чумак.

Краще за НАЗК цьогоріч попрацювало Національне антикорупційне бюро, яке провело затримання Романа Насірова, Миколи Мартиненка, першого заступника Міністра оборони. Окрім цього, у НАБУ порушили справу проти нардепів Максима Полякова та Борислава Розенблата, які намагались торгувати бурштиновим законодавством.

Також антикорупційні органи зацікавились незаконним збагаченням лідера радикалів Олега Ляшка. Той пішов розбиратись до голови антикорупційної прокуратути.

Останньою гучною справою стало викриття на корупції заступниці голови Міграційної служби Діни Пімахової. Тоді Генпрокуратура та СБУ зірвали спецоперацію, викривши при цьому таємних агентів НАБУ. Після цього на бюро посипався шквал звинувачень. Голови "БПП" та "Народного фронту" законодавчо пропонували звільняти керівників антикорупційних органів. Однак цю ідею забракували і в Україні, і за кордоном.

Читайте також: Як розпочалося резонансне протистояння між ГПУ та НАБУ: хронологія подій

Коаліція, об'єднавшись з колишніми регіоналами, таки звільнила голову профільного комітету ВРУ з питань корупції Єгора Соболєва. В комітеті заговорили вже про новий конкурс на посаду аудитора. Врешті влада таки напросилась на попередження від Єврокомісії про втрату безвізу через боротьбу з НАБУ.

Після цього упродовж кількох днів президент Петро Порошенка вніс до парламенту довгоочікуваний закон про Антикорупційний суд.

Наступного року я вже очікую хоча б перших вироків по наших справах. Ми лише разом можемо подолати всі ті виклики, що нас супроводжували, та атаки разом з НАБУ,

– зазначив голова САП Назар Холодницький.

Упродовж року Назар Холодницький та Артем Ситник неодноразово заявляли, що суди затягують розгляд справ. Тому тільки окремий незалежний суд здатен поставити крапку у численних звинуваченнях проти хабарників.