Антикорупційний комітет ВР просить Баканова не призначати експрокурора Кулика в СБУ

Антикорупційний комітет Верховної Ради ухвалив рішення звернутися до голови Служби безпеки України Івана Баканова з проханням не призначати на посаду у відомство скандально відомого Костянтина Кулика, якого звинувачують у незаконному збагаченні й незаконному будівництві цілого поверху.

Депутати підписали відповідне звернення і планують бути присутніми в СБУ на його розгляді.

Підставою для звернення стали численні запити громадських антикорупційних організацій щодо появи Кулика в СБУ, де, за інформацією активістів, скандального прокурора хочуть "заховати" від правосуддя і в такий спосіб повністю збезчестити правоохоронну систему України.

Раніше ексдепутат Сергій Лещенко повідомив, що документи Кулика вже у відділі кадрів спецслужби з метою обійняти позицію заступника головного слідчого управління СБУ. Лещенко вважає, що за ним стоїть олігарх Ігор Коломойський. Саме його замовлення виконує Кулик.

Розібратися й поставити крапку в справі Кулика просять чинних парламентарів з антикорупційного комітету.

Анастасія Красносільська, голова комітету ВРУ з антикорупційної політики, заявила, що комітет вирішив звернутися до глави СБУ, щоб утриматися від призначення Кулика, оскільки таке призначення може негативно вплинути на престиж відомства і на довіру до нього суспільства.

Нагадаємо, раніше в проєкті журналістських розслідувань "Радар" на каналі NewsOne була виявлена наявність вугільних оборудок у Кулика, точніше у його матері.

"Вона не тільки проводила фінансові операції з "оплотівським" керівником Жиліним, а й змогла домовитися з керівниками "ДНР" про постачання вугілля в Україну. І все це, коли її син був керівником Управління нагляду за дотриманням законів у АТО. У грудні 2014 в ЗМІ з'явилася інформація, що "Укрзалізничпостач" оголосила тендер на закупівлю вугілля. І найнижчу ціну запропонувала нікому невідома фірма "Аюдара", власницею якої є Кулик Світлана Василівна, мати прокурора. Але хоча фірма матері і запропонувала найнижчу ціну, тендера не виграла через проблеми з документами. Тому широко відомою ця історія не стала, а ім'я Кулика не виплило. Вже за рік НАБУ зацікавилося паном прокурором і в 2015 р порушило справу про незаконне збагачення", – наголошується в розслідуванні.

Також журналісти з'ясували, що одна з дорогих квартир Кулика належала Гіві Макшеєву, який був одним з обвинувачених в заволодінні коштами на тендерах залізниці в 2008-2009 рр.

"Гіві Макшеєв справді був попереднім власником однієї з квартир, яка тепер належить Кулику. А ще в 2011-му Гіві звинуватили в справі щодо заволодіння грошовими коштами ДП "Укрзалізничпостач". Його заарештували буквально за кілька місяців, перш ніж він продав або передав квартиру Кулику. Спочатку обидві квартири на Жилянській були оформлені на матір Кулика. Одна з них в січні 2014-го була віддана в заставу під кредит на 15 млн грн, а найцікавіше, що кредит брали для фірми Євгена Жиліна. Саме того Жиліна, який організував громадську організацію "Оплот" і в тому ж 2014-му був призначений старшим радником з економіки в "ДНР", – йдеться в розслідуванні.

Ба більше, виявилося, що БТІ "Євро ВАСП", яке нібито проводило інвентаризацію і видало нову технічну документацію на надбудову в помешканні Кулика в ЖК "Дипломат Хол", взагалі не існує, а за вказаною адресою розміщений гараж.

"Ми перевірили цю адресу з різних державних реєстрів, і виявляється, що на нього зареєстровано понад 20 фірм, які ніхто і ніколи не знайде. Ба більше, фірма БТІ "Євро ВАСП" вже не вперше потрапляє в скандали з незаконними оборудками. У червні цього року Печерський районний суд ухвалив рішення щодо підробки документів БТІ "Євро ВАСП" про передачу горища власнику й протиправне збільшення площі квартири", – розповіли журналісти.

Як повідомлялося, сьогодні під стінами Служби безпеки України відбувся мітинг – активісти вимагали не працевлаштовувати скандального прокурора Костянтина Кулика в СБУ і не дискредитувати нове керівництво на чолі з Іваном Бакановим.