Антирейтинг смартфонів: рейтинг найбільш ненадійних гаджетів

На основі даних про ремонт та безпеку мобільних пристроїв аналітики склали антирейтинг смартфонів на Android та iOS.

Рейтинг склала аналітична компанія Blannco, пише GSMArena.

Першим у рейтингу найменш найдійних смартфонів на Android іде Samsung, далі – Xiaomi та Motorola.

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Антирейтинг гаджетів

Для Apple створили окремий рейтинг. Тут найменш надійнимим виявилися iPhone 6 і iPhone 6s.

Антирейтинг гаджетів Apple

Аналітики зазначили, що власники смартфонів на Android найчастіше скаржаться на проблеми з продуктивністю і камерою. Власників iPhone натомість турбує некоректна робота Bluetooth і Wi-Fi.

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