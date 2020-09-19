Майже 20 тисяч людей вийшли на антиурядові протести в Таїланді: відео
У Бангкоку на дводенний протест вийшли десятки тисяч людей. Демонстранти зібралися на площі Санам Луанг та вимагають прийняття нової Конституції, примусовий розпуск парламенту та нові вибори.
Так, за оцінками поліції, у столиці Таїланду зібралося до 20 тисяч людей, але організатори кажуть, що очікують, що їхня кількість досягне 100 тисяч. І він має стати наймасштабнішим. Про це пише Associated Press.
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На акції протесту вже сталася штовханина із поліцією.
Антиурядовий протест у Таїланді: дивіться фото Associated Press
Дивіться відео мітингу у Бангкоку:
Протести в Таїланді: що відомо
- У серпні в столиці Таїланду Бангкоку на акцію за демократію вийшли 10 тисяч таїландців.
- Багато людей похилого віку втомилися від уряду, прем'єр-міністр якого прийшов до влади внаслідок воєнного перевороту у 2014 році і зберіг посаду на виборах торік.
- Громадяни Таїланду впевнені, що вибори були сфальсифіковані.