У Бангкоку на дводенний протест вийшли десятки тисяч людей. Демонстранти зібралися на площі Санам Луанг та вимагають прийняття нової Конституції, примусовий розпуск парламенту та нові вибори.

Так, за оцінками поліції, у столиці Таїланду зібралося до 20 тисяч людей, але організатори кажуть, що очікують, що їхня кількість досягне 100 тисяч. І він має стати наймасштабнішим. Про це пише Associated Press.

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На акції протесту вже сталася штовханина із поліцією.

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Протести в Таїланді: що відомо