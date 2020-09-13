У центрі Мінська 13 вересня протестувальники почали зводити барикади. Активісти приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали.

Рух транспорту вулицею вже обмежили. Про це повідомляє видання TUT.BY.

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Проїжджа частина на вулиці Тімірязєва заповнена протестувальниками. Крім того, за даними білоруських ЗМІ, у Бресті, де, як і в деяких інших містах Білорусі, також проходять несанкціоновані акції протесту, силовики застосували водомети.

Раніше у Білорусі заявили, що на протестувальників чекає не лише адміністративна, але і кримінальна відповідальність. Таке покарання передбачено за:

створення перешкод,

установку барикад,

встановлення постів або використання інших інструментів для блокування безпечної роботи комунікацій всіх видів транспорту.

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