Врешті є перші докази того, що БЦЖ (вакцина для профілактики турбекульозу) дійсно дає більше шансів вижити при інфікуванні COVID-19!

Як БЦЖ впливає на смертність від COVID-19

Я багато писав про вплив вакцинації БЦЖ на смертність (саме на смертність, а не на інфікування) від коронавірусу. Але не було чітких наукових доказів, що вплив є. В той же час, коли я розкопував інформацію про те, де і який відсоток людей вакцинується і порівнював зі смертністю, я бачив міцну залежність цих показників. Але кореляція – це далеко не все, як знає кожен математик.

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Були також думки дуже впливових вірусологів, якими я теж ділився тут, про те, що БЦЖ, навіть якщо провести вакцинацію дорослої людини, може стимулювати неспецифічний (тобто не до ковіду, а взагалі) вроджений імунітет, який захищає від багатьох інфекцій. Деякі джерела навіть стверджували, що в перші місяці імунітет настільки зміцнюється, що може впоратися з 99% вірусів, але ніхто не міг сказати, на який час вистачить такого імунітету.

Також я читав давні дослідження двох лікарів, що протягом багатьох років вакционували від БЦЖ дітей в Африці. Звичайно там відсоток вакционованих був невисоким, але вони відмітили, що вакциновані діти в цілому значно менше хворіють, порівняно з невакционованими. Тоді це дослідження розкритикували, вважаючи, що воно не було науковим. Але зараз про нього все частіше згадують.

І ось є матеріал в PNAS (офіційне видання Академії Наук США), в якому робиться науковий висновок про прямий звязок між вакционацією БЦЖ та летальністю від COVID-19. Більше того, БЦЖ також дозволяє краще боротися з певними видами раку.

Бережіть себе і не хворійте!