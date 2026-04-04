Ходив у рейди в російський тил: на війні загинув 25-річний розвідник із позивним "Умнік"
- Антон Полюхович, розвідник з позивним "Умнік", загинув на фронті.
- Він вразив унікальною операцією, захопивши полонених під час рейду на Каховське водосховище, і отримав орден "За мужність" за свою службу.
На фронті російсько-української війни поклав своє життя Антон Полюхович із позивним "Умнік". Він служив у християнсьому батальйоні "Братство" ГУР.
Полеглому воїну, який брав участь у рейдах на протилежний бік Каховського водосховища, було всього 25 років. Про нього розповіли у "Братстві".
Що відомо про загиблого розвідника?
Антон народився на Прикарпатті, як розповіли односельці в коментарі для видання Район.in.ua. До початку повномасштабного вторгнення юнак був звичайним студентом, тоді ж вирішив долучитися до патронатної служби "Братства", а згодом став польовим капеланом.
Пізніше Антон взяв до рук зброю. Уже під час перших своїх бойових завдань він взяв участь у виході на російську територію, де разом з побратимами захопив полонених.
"Умнік" назавжди вписав своє ім'я в історію під час диверсійного рейду на протилежний берег Каховського водосховища, де разом з групою нейтралізував вороже розвідувальне відділення, а також взяв у полон двох цінних бійців противника. Ця унікальна операція стала можливою завдяки його талантам в орієнтуванні, витривалості і холодному розуму,
– розповіли побратими Антона.
Потім "Умнік" став командиром і опікувався потребами своїх бійців. У підрозділі поділилися тим, що він мудро керував підлеглими.
Зокрема, одного разу Антон провів успішну ротацію груп на відстані 8 кілометрів вглиб ворожої кілзони. За свою службу "Умнік" отримав орден "За мужність".
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і честь Герою!
Відспівування полеглого розвідника пройде 7 квітня о 11:30 у Михайлівському Золотоверховому соборі міста Києва. Після цього на Майдані Незалежності проведуть прощальну церемонію.
Чиї життя обірвалися на війні?
У Луцьку попрощалися із загиблими військовими Василем Колошнюком і Назарієм Тарнавським, які віддали життя на Запорізькому напрямку. У Василя залишилися троє дітей, а Назарій був відомий як громадський діяч і організатор патріотичних заходів.
Також на війні загинув морпіх Петро Герасимишин, який народився у році в селі Чорний Ліс на Тернопільщині.
Крім того, своє життя за Україну віддав волонтер і військовослужбовець Олександр Жуков, який із початку повномасштабного вторгнення допомагав ЗСУ та підтримував своїх побратимів на передовій.